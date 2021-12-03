Конференция для начинающих предпринимателей Amostart пройдет в Москве

10 декабря 2021 года в Москве пройдет бесплатная бизнес-конференция для начинающих предпринимателей Amostart. Организатор — система для анализа продаж amoCRM.

Спикеры расскажут о правилах и секретах построения бизнеса, а также поделятся практическими кейсами. На конференции участники смогут:

узнать главные тренды и ​современные технологии продаж;

понять, что на самом деле происходит в мире бизнеса и современных стартапов;

отдохнуть, познакомиться с единомышленниками из различных сфер бизнеса и вдохновиться на создание новых проектов.

Среди спикеров:

Михаил Токовинин, сооснователь amoCRM;

Виктор Довжик, основатель компании «Интроверт»;

Иван Жилков, основатель компании SimpleSales.

Конференция пройдет в формате COVID-free — для посещения понадобится QR-код и паспорт. Регистрация — на сайте.