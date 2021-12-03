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Конференция для начинающих предпринимателей Amostart пройдет в Москве

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

10 декабря 2021 года в Москве пройдет бесплатная бизнес-конференция для начинающих предпринимателей Amostart. Организатор — система для анализа продаж amoCRM.

Конференция для начинающих предпринимателей Amostart пройдет в Москве

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Спикеры расскажут о правилах и секретах построения бизнеса, а также поделятся практическими кейсами. На конференции участники смогут:

  • узнать главные тренды и ​современные технологии продаж;
  • понять, что на самом деле происходит в мире бизнеса и современных стартапов;
  • отдохнуть, познакомиться с единомышленниками из различных сфер бизнеса и вдохновиться на создание новых проектов.

Среди спикеров: 

  • Михаил Токовинин, сооснователь amoCRM;
  • Виктор Довжик, основатель компании  «Интроверт»;
  • Иван Жилков, основатель компании SimpleSales.

Конференция пройдет в формате COVID-free — для посещения понадобится QR-код и паспорт. Регистрация — на сайте

Фото на обложке: l i g h t p o e t / Shutterstock

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