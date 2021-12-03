Конференция для начинающих предпринимателей Amostart пройдет в Москве

10 декабря 2021 года в Москве пройдет бесплатная бизнес-конференция для начинающих предпринимателей Amostart. Организатор — система для анализа продаж amoCRM.
Спикеры расскажут о правилах и секретах построения бизнеса, а также поделятся практическими кейсами. На конференции участники смогут:
- узнать главные тренды и современные технологии продаж;
- понять, что на самом деле происходит в мире бизнеса и современных стартапов;
- отдохнуть, познакомиться с единомышленниками из различных сфер бизнеса и вдохновиться на создание новых проектов.
Среди спикеров:
- Михаил Токовинин, сооснователь amoCRM;
- Виктор Довжик, основатель компании «Интроверт»;
- Иван Жилков, основатель компании SimpleSales.
Конференция пройдет в формате COVID-free — для посещения понадобится QR-код и паспорт. Регистрация — на сайте.
Фото на обложке: l i g h t p o e t /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Университет Иннополис выпустит первое образовательное шоу для айтишников
- 2 На демо-дне акселератора Muiv.Lab выберут лучший стартап
- 3 На Breakfast deal расскажут, как развивать бренд на международном рынке
- 4 Как организовать офлайн-мероприятие с участием переводчика
- 5 Предпринимательницы и основательницы IT-стартапов встретятся на деловом свопе в Москве
ВОЗМОЖНОСТИ
03 декабря 2021
03 декабря 2021
03 декабря 2021