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Конференция «НРФ + AdTech» пройдет 7 декабря

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

7 декабря Ассоциация коммуникационных агентств России и Национальный рекламный форум проведут онлайн-конференцию, на которой бренды и рекламные группы расскажут о новых технологиях маркетинга и рекламы.

Конференция «НРФ + AdTech» пройдет 7 декабря

Расскажи, как цифровая трансформация изменила твой бизнес

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Программа конференции представлена тремя дискуссионными блоками: 

  1. «Вызовы AdTech — как технологии меняют ландшафт рекламной индустрии».
  2. «Инвестиции в Adtech и Martech. Роль участников рынка — агентства, корпорации и экосистемы, венчурные фонды».    
  3. «Технологии и медиа: кто выигрывает от инноваций, а кто становится жертвой прогресса».

Участники узнают:

  • как пандемия повлияла на рынок AdTech;
  • есть ли угроза монополизации;
  • какие компании готовы инвестировать в развитие маркетинговых и рекламных инноваций;
  • к чему приведет отказ от cookies.

Среди спикеров:

  • Елена Нечаева, старший диджитал-менеджер «Макдоналдс»;
  • Артем Пуликов, заместитель генерального директора по развитию и монетизации цифровых активов сейлз-хауса «Газпром-медиа»;
  • Дмитрий Туркевич, основатель MediaSniper;
  • Михаил Вощинский, non-executive director в области медиа и коммуникаций, партнер частного инвестфонда OKS group;
  • Владилен Ситников, директор по продукту компании Union Media Group, и другие.

Организаторы мероприятия — Ассоциация коммуникационных агентств России, Российская ассоциация маркетинговых услуг, Ассоциация развития интерактивной рекламы IAB Russia, Центр развития бизнес-коммуникаций.

Присоединиться к конференции можно на сайте

Фото на обложке: Ant Production / Shutterstock

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