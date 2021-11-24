7 декабря Ассоциация коммуникационных агентств России и Национальный рекламный форум проведут онлайн-конференцию, на которой бренды и рекламные группы расскажут о новых технологиях маркетинга и рекламы.

Конференция «НРФ + AdTech» пройдет 7 декабря