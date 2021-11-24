Конференция «НРФ + AdTech» пройдет 7 декабря

7 декабря Ассоциация коммуникационных агентств России и Национальный рекламный форум проведут онлайн-конференцию, на которой бренды и рекламные группы расскажут о новых технологиях маркетинга и рекламы.
Программа конференции представлена тремя дискуссионными блоками:
- «Вызовы AdTech — как технологии меняют ландшафт рекламной индустрии».
- «Инвестиции в Adtech и Martech. Роль участников рынка — агентства, корпорации и экосистемы, венчурные фонды».
- «Технологии и медиа: кто выигрывает от инноваций, а кто становится жертвой прогресса».
Участники узнают:
- как пандемия повлияла на рынок AdTech;
- есть ли угроза монополизации;
- какие компании готовы инвестировать в развитие маркетинговых и рекламных инноваций;
- к чему приведет отказ от cookies.
Среди спикеров:
- Елена Нечаева, старший диджитал-менеджер «Макдоналдс»;
- Артем Пуликов, заместитель генерального директора по развитию и монетизации цифровых активов сейлз-хауса «Газпром-медиа»;
- Дмитрий Туркевич, основатель MediaSniper;
- Михаил Вощинский, non-executive director в области медиа и коммуникаций, партнер частного инвестфонда OKS group;
- Владилен Ситников, директор по продукту компании Union Media Group, и другие.
Организаторы мероприятия — Ассоциация коммуникационных агентств России, Российская ассоциация маркетинговых услуг, Ассоциация развития интерактивной рекламы IAB Russia, Центр развития бизнес-коммуникаций.
Присоединиться к конференции можно на сайте.
Фото на обложке: Ant Production /
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