На маркетплейсах выросло количество контрафактных товаров

На российских маркетплейсах растет количество подделок: в смартфонах составляет 31% предложений, в ноутбуках — 30%, в смарт-часах — 63%. Чаще всего подделывают электронику Apple, Samsung и Xiaomi, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на IQ Technology.

В исследовании было проанализировано 15 тыс. карточек товаров в соответствующих категориях на Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркете», «Сбермегамаркете» и AliExpress.

По словам управляющего партнера IQ Technology Александра Логунова, контрафактные товары выполнены в дизайне оригинала, но отличаются по размеру и ОС. Например, если речь идет про устройства Apple, то вместо iOS установлен Android. Коробка выполнена из бумаги низкого качества, а изображение нанесено отличным способом.

Участники рынка среди причин роста поддельной электроники называют снижение контроля за фальсификацией продукции со стороны покинувших рынок РФ брендов, полагая, что доля контрафакта продолжит расти. Сами маркетплейсы, впрочем, уверяют, что доля контрафакта не превышает 0,1%.

Треть россиян готовы покупать контрафактные товары. При этом 15% намеренно покупали подделки в 2022 году, еще 19% подозревают, что могли приобретать такую продукцию. Эксперты сделали вывод, что на российском рынке преобладает ненамеренная покупка подделок, связанная с обманом со стороны продавца.

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