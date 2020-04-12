Полиция усилила контроль на въезде в Москву

Московская полиция усилила контроль на въезде в город. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

В сообщении ведомства говорится, что на всех въездах в Москву работают наряды Госавтоинспекции. Они контролируют передвижение транспорта и уточняют причины въезда в город.

Кроме того, полицейские круглосуточно патрулируют все районы Москвы.

Вчера мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых ограничениях. С 13 апреля в городе начнут вводить пропускной режим. Власти планируют ввести его в три этапа. Сначала надо будет получать пропуска для поездок на работу, затем — для поездок в других целях, и в случае необходимости — для перемещений по району.

Кроме того, власти намерены ограничить работу такси и приостановить работу каршеринга. Также приостанавливаются строительные и ремонтные работы.

На момент публикации новости в России зафиксировано 13,6 тысяч случаев заболевания коронавирусом. За сутки количество зараженных увеличилось на 1667 человек. Больше всего заболевших в Москве — 8 852 человека.