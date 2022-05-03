Запрет на сделки и вывоз сырья компаниям под контрсанкциями: Владимир Путин подписал новый указ об ответных мерах

Президент России Владимир Путин подписал указ «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».
Документ опубликован на официальном сайте Кремля и подразумевает:
- запрет на сделки и финансовые операции с попавшими под контрсанкции юридическими и физическими лицами,
- запрет выполнять обязательства перед ними, если таковые не исполнены или исполнены не в полном объеме,
- запрет на вывоз сырья в пользу попавших под санкции компаний и лиц.
Соблюдать запреты должны как органы власти РФ, так и российские организации и частные лица.
Список попавших под контрсанкции компаний и персоналий правительство РФ должно представить президенту в течение 10 дней.
Фото на обложке: kremlin.ru
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