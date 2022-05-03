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Запрет на сделки и вывоз сырья компаниям под контрсанкциями: Владимир Путин подписал новый указ об ответных мерах

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Президент России Владимир Путин подписал указ «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».

Запрет на сделки и вывоз сырья компаниям под контрсанкциями: Владимир Путин подписал новый указ об ответных мерах

Документ опубликован на официальном сайте Кремля и подразумевает:

  • запрет на сделки и финансовые операции с попавшими под контрсанкции юридическими и физическими лицами,
  • запрет выполнять обязательства перед ними, если таковые не исполнены или исполнены не в полном объеме,
  • запрет на вывоз сырья в пользу попавших под санкции компаний и лиц.

Соблюдать запреты должны как органы власти РФ, так и российские организации и частные лица.

Список попавших под контрсанкции компаний и персоналий правительство РФ должно представить президенту в течение 10 дней.

Фото на обложке: kremlin.ru

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