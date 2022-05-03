Запрет на сделки и вывоз сырья компаниям под контрсанкциями: Владимир Путин подписал новый указ об ответных мерах

Президент России Владимир Путин подписал указ «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».

Документ опубликован на официальном сайте Кремля и подразумевает:

запрет на сделки и финансовые операции с попавшими под контрсанкции юридическими и физическими лицами,

запрет выполнять обязательства перед ними, если таковые не исполнены или исполнены не в полном объеме,

запрет на вывоз сырья в пользу попавших под санкции компаний и лиц.

Соблюдать запреты должны как органы власти РФ, так и российские организации и частные лица.

Список попавших под контрсанкции компаний и персоналий правительство РФ должно представить президенту в течение 10 дней.

Фото на обложке: kremlin.ru