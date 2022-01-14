Поставщик аккумуляторов для электромобилей Tesla проведет крупнейшее IPO в истории Южной Кореи

Через две недели в Южной Корее пройдет крупнейшее IPO в истории страны. На биржу выйдет поставщик аккумуляторов для электромобилей Tesla, General Motors и других. LG Energy Solution привлечет почти 13 трлн вон, или $10,8 млрд.
О скором выходе LG Energy Solution на корейскую фондовую биржу сообщил Reuters. Цену размещения акций компании установили по верхней границе диапазона – по 300 тыс. вон, или $251 за бумагу. Торги начнутся 27 января.
В ходе первого публичного размещения LG Energy Solution привлечет $10,8 млрд, что станет крупнейших IPO в истории Южной Кореи. На данный момент этот статус удерживает размещение Samsung Life Insurance – компания привлекла 4,8 трлн вон в 2010 году.
В случае успеха, LG Energy Solution получит капитализацию в ~$59 млрд и станет третьей по этому показателю компанией в Южной Корее после Samsung Electronics и SK Hynix.
LG Energy Solution является дочерним предприятием самой крупной в Южной Корее химической компании LG Chem. «Дочка» поставляет аккумуляторы для электромобилей их крупнейшим в мире производителям – Tesla, General Motors Volkswagen и другим.
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Фото на обложке: Wirestock Creators /
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