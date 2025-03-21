LG отказалась от части офисных помещений в России

Компания раскрыла, что в 2024 году продолжала арендовать помещения в бизнес-центре класса «А» White Stone в 4-м Лесном переулке, 4 в центре Москвы, но на конец года площадь арендуемых офисов там сократилась до 5,4 тыс. кв. м (с 6,8 тыс. кв. м в 2020 года и 5,8 тыс. в 2022 году). Арендодателем выступает структура О1 Properties Ltd. В конце 2024 года LG оплачивала помещение исходя из цены в 27,56 тыс. рублей за кв. м в год без НДС, что ниже рынка. Таким образом, она могла заплатить за офис 150 млн рублей в 2024 году.

По данным NF GROUP, на начало 2025 года средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды московских офисов внутри МКАД составила 35,1 тыс. рублей за кв. м в год (без учета операционных расходов и НДС). При этом в Белорусском деловом районе, где расположен бизнес-центр White Stone, средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды класса «А» составляла 39,7 тыс. рублей за кв. м в год (без учета операционных расходов и НДС). «В целом на рынке сохраняется дефицит качественных офисных площадей с отделкой крупными блоками», — пояснил Русбейс представитель NF GROUP.

Всего на конец 2024 года российская «дочка» LG снимала в России 5,9 тыс. кв. м офисных помещений. В том числе компания арендовала 195 кв. м в международном деловом центре «Нептун» в Санкт-Петербург (по 12,3 тыс. рублей за кв. м) у АО «Рубин». Компания также платила за аренду небольших комнат по 50-60 кв. м в Краснодаре, Екатеринбурге, Казани и Владивостоке.

Для сравнения в конце 2022 года площадь арендуемых LG помещений достигала 8 тыс. кв. м, а в 2020 году — 9,3 тыс. кв. м. По сравнению с 2020 годом площадь арендуемых помещений сократилась на 37%.

К концу 2024 года компания отказалась от офиса в Москве на Ленинградском шоссе, 16А на 377 кв. м и от офисно-складских помещений на 2-й Карпатской на 1070 кв. Ранее компания отказалась от аренды офиса в Ростове и сократила площадь помещений в других городах.

В марте 2022 года LG Electronics сообщила о приостановке всех поставок в Россию. Компания обещала, что продолжит «следить за развитием ситуации». Причины приостановки в компании не раскрывали. По информации на сайте Роспатента, после 2022 года LG продолжала регистрировать свои бренды в России.

Как писал Русбейс, выручка «ЛГ Электроникс Рус» в 2024 году показала положительную динамику впервые после объявления об уходе из России. LG возобновила производство стиральных машин и холодильников на заводе в Московской области.

Более половины международных компаний, объявивших об уходе из России, продолжают снимать офисы в Москве, сообщали аналитики IBC Real Estate в июле 2023 года. В исследовании указывало, что только 22% организаций освободили помещения, в том числе Google и Luxoft. 51% компаний по-прежнему арендовали офисы без каких-либо изменений, в их числе Colgate-Palmolive, Philip Morris, Chanel, Inditex, Deutsche Bank.

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