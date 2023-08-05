Дело подозреваемого в контрабанде краба на 2,6 млрд рублей Олега Кана передали в суд

Генпрокуратура РФ передала во Фрунзенский районный суд Владивостока дело о контрабанде и уклонении от уплаты налогов против сахалинского рыбопромышленника, основателя компаний «Курильский универсальный комплекс» и «Монерон», бывшего советника гендиректора «Приморской рыболовной компании» Олега Кана. Его обвиняют в нелегальном вывозе и продаже 3 тыс. тонн живого краба в Японию, Китай и Южную Корею на сумму 2,6 млрд рублей и в недоплате налогов и таможенных платежей на сумму более 3,69 млрд рублей.

Управление ведомства по Дальневосточному федеральному округу уведомляет, что судить бизнесмена будут по ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 194 УК РФ и ч. 2 ст. 199 УК РФ, но поскольку местонахождение объявленного в международный розыск предпринимателя неизвестно, это будет происходить заочно.

Следствие предполагает, что Кан в 2014–2019 гг. поставлял краба на Восток по стоимости, существенно превышающей задекларированную, а затем «преступный доход использовался для финансирования деятельности принадлежащих Кану организаций и созданного им преступного сообщества».

Примечательно, что по тому же делу проходил с 2020 года некогда самый богатый депутат России с доходом в 6,2 млрд рублей — Дмитрий Пашов из сахалинской областной думы. Он в 2022 году был приговорен к штрафу в 1 млн рублей и 4,5 годам лишения свободы. Кану же грозит от 12 до 20 лет.

В рамках следствия Генпрокуратура уже арестовала имущество «крабового короля», как называли его СМИ, и его предполагаемых сообщников на сумму 5,3 млрд рублей («причиненный государству ущерб на ту же сумму возмещен в полном объеме») и намерена взыскать еще 4,2 млрд рублей.

По данным Forbes, Кан занял 48-е место в рейтинге россиян с наибольшими доходами от дивидендов за 2019-2021 гг., когда его доход оценивался в 16,8 млрд рублей.

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