«Красное & белое» готовят к IPO — СМИ

Mercury Retail Group наняла E&Y для проведения экспертной оценки сети «Красное & белое» перед ее возможным IPO. Размер которого может составить 15–20% с перспективой дополнительного размещения. С учетом SPO в свободном обращении может оказаться 25–30% акций ритейлера.
О возможном выходе на биржу алкомаркета сообщили источники «Коммерсанта» на рынках продуктового ритейла и инвесткругах.
В E&Y отказались от комментариев. В пресс-службе «Красного & белого» не смогли подтвердить информацию.
Два собеседника издания в инвесткругах также отметили, что косвенно о подготовке «Красного & белого» к размещению акций говорит переход в компанию на аналогичную должность начальника управления корпоративных финансов и связей с инвесторами X5 Retail Group Андрея Васина.
По словам одного из собеседников, Mercury Retail Group рассчитывает на оценку бизнеса «Красного & белого» на уровне 0,5 размера выручки сети. По данным Infoline, выручка сети в 2020 году составила 490 млрд руб. Таким образом, бизнес сети может быть оценен в 245 млрд руб., говорится в публикации.
Параметры IPO могут быть схожи с конфигурацией Fix Price (около 20% акций компании торгуются на бирже), отметил в беседе с газетой старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов, хотя рентабельность у винных сетей выше, чем у продуктовых ритейлеров.
Сеть «Красное & белое» основана в 2006 году Сергеем Студенниковым. В декабре 2018 году работа сети была парализована из-за обысков ФНС.
Через месяц после обысков стало известно, что владельцы ГК «Дикси» и сети магазинов «Бристоль» Игорь Кесаев и Сергей Кациев договорились с Сергеем Студенниковым об объединении своих активов в Mercury Retail Group, где 51% достался Кесаеву и Кациеву, 49% — Студенникову. Сейчас группа продает «Дикси» «Магниту» примерно за 92,4 млрд руб. ФАС разрешила сделку 15 июля.
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Фото: Freedomz / Shutterstock
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