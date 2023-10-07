Бывший гендиректор ПИК больше не владеет контрольным пакетом акций компании

Покинувший осенью 2022 года пост генерального директора одной из крупнейших в России строительных корпораций ПИК Сергей Гордеев сократил долю своих акций в компании. Если ранее у него был контрольный пакет в 52,49%, то теперь — исходя из данных Центра раскрытия корпоративной информации — его доля составляет 32,49%.

Согласно документу, обнаруженному российской редакцией Forbes, акциями ПИК миллиардер владеет опосредовано через кипрские компании Siridica Limited и Letiosa Holding Limited, HREF Foundation из Лихтенштейна и местные калининградскую «Ледамен» и столичную «Пик+».

Состояние миллиардера в 2023 году Forbes оценил в $3,1 млрд (в рейтинге российских олигархов Сергей Гордеев занял 39 строчку).

Известно также, что разница в его долях (20%) досталась акционерному обществу «Центральная трастовая компания», у которой до этого вообще не было акций ПИК.

Тенденция продавать долю в ПИК наблюдается с 2022 года, когда от своего пакета акций отказался ВТБ (кому перешли права на 12,36%, не разглашается).

При этом застройщик остается одним из ведущих в стране: третье место в рейтинге уверенности российских застройщиков от Forbes, выручка в 431 млрд рублей в 2021 году и 325,2 млрд рублей в 2022 году. Несмотря на снижение, это все равно сопоставимо с суммарной выручкой других топ-10 компаний строительного рынка.

Фото на обложке: ПИК / pik.ru