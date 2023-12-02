«Лукойл» получил разрешение на приобретение 2,6 млрд акций «ЭЛ5-Энерго»

В пятницу вечером было опубликовано распоряжение президента РФ, согласно которому ПАО «Лукойл» получает право на приобретение у кипрской UROC Limited 2,6 млрд акций ПАО «ЭЛ5-Энерго». В результате покупки доля нефтяного гиганта в «ЭЛ5-Энерго» может вырасти до 63,84%.
Поскольку из 35,37 млрд обыкновенных акций «ЭЛ5-Энерго» 7,4% принадлежит именно UROC Limited, получается, что «Лукойл» выкупает всю долю кипрской фирмы в энергетической компании — бывшей «Энел Россия», подчеркивает «Интерфакс».
При этом доля «Лукойла», который впервые стал владельцем акций «ЭЛ5-Энерго» в октябре 2022 года, вырастает с 56,44% до 63,84%.
UROC Limited была зарегистрирована на Кипре в 2021 году, и эксперты «Интерфакса» тогда связывали ее с ближневосточным инвестфондом AGC Equity Partners. Акционером «ЭЛ5-Энерго» фирма стала практически сразу после регистрации.
«Лукойл» получил первые акции «ЭЛ5-Энерго» после продажи своей доли (26,9%) в итальянской Enel. Затем в январе 2023 года нефтяной гигант выкупил долю «ААА Управление Капиталом» (29,5%) после выхода компании из состава акционером, тем самым увеличив свое участие в капитале до 56,43%.
Фото на обложке: Popescu - Valceanu Marius /
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