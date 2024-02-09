Акции «Кристалла» в рамках IPO будут торговаться в диапазоне от 8 до 9,5 рублей

Калужская алкогольная группа «Кристалл» (материнская компания «КЛВЗ Кристалл») заявила, что в рамках первичного публичного предложения акций (IPO) предложит инвесторам выкупить 125 млн акций в ценовом диапазоне от 8 до 9,5 рублей за штуку (в каждом торговом лоте будет по 100 акций).

Торги пройдут на Мосбирже, окончательная цена предложения будет объявлена после закрытия книги заявок, которая откроется 12 февраля, сообщают «Ведомости». «Кристалл» ожидает закрытия книги заявок 22 февраля.

Всего при размещении 125 млн акций алкогольная группа планирует привлечь 1 млрд рублей, тогда рыночная капитализация предприятия составит от 7,4 млрд до 8,6 млрд рублей.

О планах выхода на IPO «Кристалл» заявил еще в 2023 году. Мосбиржа допустила акции к торгам с 26 февраля в рамках дополнительной эмиссии с регистрационным номером 1-01-05421-G под тикером KLVZ («третий уровень» списка ценных бумаг).

Компания сможет использовать механизм стабилизации предложения в размере не более 15% на срок не менее 30 дней после допуска на MOEX.

Привлеченные средства пойдут на расширение производства, развитие логистики и прочие меры по масштабированию и росту бизнеса.

«Согласно финансовым прогнозам, "Алкогольная группа Кристалл" в период 2024-2026 гг планирует увеличить выручку в пять раз по сравнению с 2023 годом (или до 18,3 млрд рублей), показатель EBITDA — в 10 раз», — сообщил владелец корпорации Павел Победкин.

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