Jаgermeister зарегистрировал в России товарный знак «Ягер»
Анастасия Коссаковская
Немецкий производитель ликеров Jаgermeister зарегистрировал в Роспатенте товарный знак «Ягер». На это обратило внимание «РБК Вино».
Jаgermeister зарегистрировал в России товарный знак «Ягер»
https://rb.ru/news/jagermeister-russia-alcohol/
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Исключительное право Jаgermeister на марку «Ягер» будет действовать до конца ноября 2033 года. Бренд зарегистрирован по классам 32 и 33 Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), которые позволяют производить деалкоголизированные и безалкогольные напитки, а также алкогольные напитки за исключением пива.
- Jagermeister приостановил поставки своей продукции на российский рынок в ноябре 2022 года. Спустя несколько дней после этого калужский завод «Кристалл» начал поставлять биттеры Alter Heiler и Konig Heiler ритейлерам.
- В декабре 2023 года немецкая компания проиграл иск о защите товарных знаков у «Кристалла». Истец требовал запретить российскому заводу использовать марки Alter Heiler и Konig Heiler из-за схожести стиля их оформления с Jagermeister. Суд установил, что биттеры «Кристалла» являются оригинальными продуктами, а сходство до степени смешения отсутствует.
- В июне 2024 года Jagermeister зарегистрировал одноименный товарный знак в Роспатенте. Правовая охрана бренда распространяется на алкогольные и безалкогольные напитки, пиво, одежду, обувь и головные уборы.
Фото на обложке: Vershinin89 / Shutterstock / FOTODOM
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