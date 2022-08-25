Суд обязал экобренд «Краснополянскую косметику» освободить земельные участки

Адлерский районный суд 24 августа удовлетворил иск Генпрокуратуры к сооснователю российского экобренда «Краснополянская косметика» Дмитрию Серову. В течение 30 дней «Краснополянская косметика» должна освободить земли, где выращивает растения для своей продукции. Представители «Краснополянской косметики» планируют обжаловать решение. Об этом RB рассказали в самой компании.

В середине августа основатели бренда «Краснополянская косметика» Дмитрий Серов и Кристина Судеревская сообщили о получении иска от Генпрокуратуры. Она требовала расторнуть договор аренды земли из-за использования не под сельское хозяйство.

Генпрокуратура суммарно подала в суд на 140 хозяйств. Среди них акционерное общество «Адлерский чай», которое в 2009 году заключило с Росимуществом договор аренды для сельхозиспользования на 49 лет. Компания стала сдавать в субаренду неиспользуемые земли физлицам и юрлицам. Один из таких участков площадью около 7 га арендовал Дмитрий Серов в 2018 году.

Дмитрий Серов считает, что иск связан с «недобросовестными арендаторами участков сельскохозяйственного назначения, которые под прикрытием сельхоздеятельности застраивали их коттеджами и вели другую деятельность, не соответствующую назначению участка». По словам предпринимателя, Генпрокуратура проводила проверку и «зачистку» таких участков, под которые и «попали по ошибке «Краснополянская косметика» и другие честные фермеры».

При этом на суде представители Генпрокуратуры сказали, что «Краснополянская косметика» ведет сельскохозяйственную деятельность, а также пообещали, что поспособствуют перезаключению договоров аренды на участки с добросовестными арендаторами.

На суде также были представитель Росимущества. Он заявил, что изъятые участки будут передаваться новым правообладателям в рамках закона, с обязательной процедурой проведения торгов.

Фаундеры бренда переживают, что найдутся другие претенденты на участок, и надеятся на содействие прокуратуры в этом вопросе.

Дмитрий Серов основал бренд «Краснополянская косметика» в 2007 году вместе с супругой Кристиной Судеревской. На арендованной земле высадили деревья, кустарники, открыла пасеку, птичник и улиточную ферму.

Динамику финансовых показателей в компании не раскрывают. С 2018 года супруги инвестировали в ферму на землях, арендованных у «Адлерского чая», около 200 млн рублей, на ней работают 70 человек.

Фото на обложке: «Краснополянская косметика»