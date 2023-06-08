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Стартует второй поток конкурса для креативных специалистов «Креативная лаборатория»

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

«Креативная лаборатория» — конкурс по привлечению представителей креативных профессий в туристическую отрасль столицы для продвижения Москвы как туристического направления. В ходе конкурса участники предложат идеи в рамках одного или нескольких брифов от организатора — АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы». По итогам победители разделят призовой фонд в размере 750 тысяч рублей, а все участники получат опыт работы в туристическом маркетинге.

Стартует второй поток конкурса для креативных специалистов «Креативная лаборатория»

Кто может участвовать

«Креативная лаборатория» ждет заявки от специалистов, которые: 

  • умеют создавать запоминающийся дизайн и переосмысливать привычные образы;
  • способны генерировать контент, который станет визитной карточкой Москвы;
  • умеют работать с пространством и смогут разработать впечатляющую 3D-экспозицию;
  • хорошо ориентируются в трендах и направлениях современного туризма.

Участвовать можно как в одиночку, так и в команде, в том числе от лица компании.         

Как проходит конкурс

Нужно выбрать один или несколько брифов от АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы», над которыми предстоит работать в течение конкурса. Участникам предложено: 

  • разработать идею и рекламные материалы для digital-кампании продвижения новогодних каникул в Москве;
  • придумать концепцию конкурса на лучшие экскурсионные маршруты;
  • создать серию иллюстраций, фотографий и видеороликов о современной Москве;
  • разработать дизайн-макет выставочного стенда для международных выставок.

Подробнее о каждом из них организаторы расскажут на вебинаре, который пройдет 23 июня. Там же можно будет задать все вопросы.

После участники приступят к разработке креативных концепций. Помогать им в этом будут трекеры — специалисты креативной индустрии: они помогут понять, в каком направлении двигаться, а также будут поддерживать команды на протяжении всего конкурса и давать обратную связь.

Защита идей состоится 18-19 июля, по итогам которой будет сформирован шорт-лист из финалистов. Победители станут известны не позднее 11 августа.

Для участия в «Креативной лаборатории» нужно зарегистрироваться до 5 июля на сайте.

Зачем участвовать

Все конкурсанты получат реальный опыт работы над прикладными задачами столичной индустрии туризма, проекты в портфолио и деловые контакты с другими креативными специалистами, а победители с лучшей концепцией — денежное вознаграждение.

Фото на обложке: Anna Kubyshina / Shutterstock

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