Минцифры снизило порог суммы кредита на цифровизацию

Минцифры России подготовило проект изменений в программу льготного кредитования на внедрение отечественных цифровых решений, сообщается на официальном сайте ведомства.

Минимальная сумма возможного размера кредита снижена с 25 до 5 млн рублей. При этом не менее 70% расходов должно быть направлено на приобретение и внедрение российских цифровых решений, уточняется в сообщении. При наличии у компании утвержденной стратегии цифровой трансформации процентная ставка по кредиту может быть снижена.

Также изменениями упрощаются требования к заявительной и отчетной документации, оптимизируется механизм согласования кредитов, снимается требование о наличии у банка не менее 20 млрд рублей собственных средств.

По мнению ведомства, все эти изменения расширят круг уполномоченных банков и помогут увеличить число компаний-участников программы льготного кредитования. Программа в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» заработала в прошлом году. Она позволяет заемщикам взять кредит по льготной ставке от 1% до 5%, а издержки банку компенсирует министерство.

«Привлечение кредитных средств дает возможность компаниям не откладывать, а напротив вывести в приоритет цифровую трансформацию. Требование к использованию российских решений поддерживает наших разработчиков и стимулирует процессы импортозамещения. Субсидия на текущий год позволит заключить кредитные соглашения на сумму до 40 млрд рублей», — пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Уточняется, что программой уже воспользовались такие компании, как МТС, агропромышленный холдинг «Комос Групп», электроэнергетическая компания «Т Плюс», «Почта России», РЖД.

Ожидается, что изменения вступят в силу весной этого года.