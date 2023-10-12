Минцифры предложили на 25% увеличить финансирование льготных IT-кредитов

Минцифры попросило увеличить на 25% финансирование льготных IT-кредитов до конца 2023 года. В этом году на это в федеральном бюджете заложено 2 млрд рублей. Дополнительные средства в размере 500 млн рубле могут быть получены благодаря перераспределению бюджета с других ведомственных проектов нацпрограммы «Цифровая экономика».
Это связано с повышением ключевой ставки Центробанка до 13%. Предложение уже направлено в правительство России, пишут «Ведомости».
По словам специалистов, сейчас интерес IT-компаний к льготным кредитам невысокий, а повышение ключевой ставки ЦБ отрицательно сказалось на доступности льготного кредитования.
Программа господдержки для компаний, готовых внедрять отечественное ПО, была запущена правительством в 2019 году. Участвуя в ней, компании могут получить льготный кредит по ставке от 1 до 5%. Минцифры компенсирует банкам недополученные из-за низких ставок доходы субсидиями.
Фото на обложке: wutzkohphoto /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 В Минцифры предложили ремонтировать отделения «Почты России» за счет инфраструктурного платежа
- 2 «Яндекс» не подавал заявление на продажу российского бизнеса в правкомиссию — Минцифры
- 3 Жизнь без грантов от Минцифры: как подготовиться к проверкам и что будет дальше?
- 4 IT-льготы Минцифры — инструкция по получению и использованию
- 5 Казахстанские биржи KASE и AIX объединят в марте 2024 года
ВОЗМОЖНОСТИ
12 октября 2023
12 октября 2023
15 октября 2023