Минцифры предложили на 25% увеличить финансирование льготных IT-кредитов

Минцифры попросило увеличить на 25% финансирование льготных IT-кредитов до конца 2023 года. В этом году на это в федеральном бюджете заложено 2 млрд рублей. Дополнительные средства в размере 500 млн рубле могут быть получены благодаря перераспределению бюджета с других ведомственных проектов нацпрограммы «Цифровая экономика».

Это связано с повышением ключевой ставки Центробанка до 13%. Предложение уже направлено в правительство России, пишут «Ведомости».

По словам специалистов, сейчас интерес IT-компаний к льготным кредитам невысокий, а повышение ключевой ставки ЦБ отрицательно сказалось на доступности льготного кредитования.

Программа господдержки для компаний, готовых внедрять отечественное ПО, была запущена правительством в 2019 году. Участвуя в ней, компании могут получить льготный кредит по ставке от 1 до 5%. Минцифры компенсирует банкам недополученные из-за низких ставок доходы субсидиями.

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