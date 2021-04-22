«Самый маленький Polaroid»: компания представила новую фотокамеру

Polaroid представил новую фотокамеру — модель получила название Go. По утверждению компании, это самая маленькая камера с функцией моментальной печати в мире.

Polaroid Go действительно может похвастаться небольшими размерам: габариты составляют 4,1x2,4х3 дюйма (10,2х6,1х7,6 см — прим. RB.RU), пишет TechCrunch.

По заявлению компании, Polaroid Go олицетворяет собой «самое значительное и захватывающее изменение форм-фактора Polaroid за десятилетия».

Несмотря на крошечные размеры, камера обладает рядом функций вроде таймера для селфи, зеркала для селфи и возможности настроить двойную экспозицию.

Из-за своих размеров Polaroid Go требуются нестандартные кассеты: их ширина составляет 53,9 мм против обычных 88 мм. Компания считает это преимуществом: она отмечает, что теперь «фотографии смогут поместиться в карман». Как пишет TechCrunch, заявление не лишено оснований: размер снимков будет ненамного меньше, чем у конкурентов вроде Fujifilm InstaX Mini.

Цена камеры на европейском рынке начинается от €119,99; за €139,99 в комплект войдёт кассета на 16 фотокарточек.

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Фото: Polaroid.