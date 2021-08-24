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«Лаборатория Касперского» обнаружила троянец Triada в моде для мессенджера WhatsApp

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

«Лаборатория Касперского» обнаружила в одной из версий мода для мессенджера WhatsApp — FMWhatsapp16.80.0 — троянец Triada. По данным экспертов, он может скачивать и запускать другие вредоносные модули, показывать рекламу и оформлять платные подписки.

«Лаборатория Касперского» обнаружила троянец Triada в моде для мессенджера WhatsApp

Часто пользователи WhatsApp ищут возможность расширить функционал мессенджера. В поисках наиболее удобной версии они устанавливают моды, которые предоставляют дополнительные возможности (выбирать динамические шаблоны или читать удаленные сообщения). 

Такие сборки обычно содержат рекламу, которая проявляет себя в виде различных баннеров в приложении, отмечают в «Лаборатория Касперского». Однако в данном случае злоумышленники использовали это в качестве лазейки, отдав разработчикам мода под видом рекламных модулей вредоносное программное обеспечение.

При этом сам мод, о котором идет речь, выглядит безобидным для пользователей, ведь он действительно выполняет заявленные функции.

В «Лаборатории Касперского» рекомендуют устанавливать приложения только из официальных магазинов несмотря на менее широкий функционал.

Всего за 2021 год «Лаборатория Касперского» зафиксировала больше 33 тысяч атак, связанных с WhatsApp, в том числе под видом самого мессенджера либо модов или апдейтов для него. 

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Фото: Unsplash

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