«Преактум» и АСИ отбирают проекты в молодежный онлайн-акселератор

«Преактум» и Агентство стратегических инициатив запустили новый набор участников конкурса-акселератора «Кубок Преактум». Подать заявку могут школьники, студенты и аспиранты с идеями или готовыми проектами до 8 апреля.

Конкурс «Кубок Преактум» будет проходить онлайн каждый месяц. Чтобы принять участие, нужно пройти бесплатный курс по упаковке проекта.

По словам организаторов, молодые предприниматели смогут:

доработать проект с экспертами;

получить обратную связь;

принять участие в вебинарах с представителями компаний;

пообщаться в чате и с помощью чат-бота.

Победители получат призы и грант от 25 тыс. рублей.

Узнать подробности и подать заявку можно на сайте.

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