«Преактум» и АСИ отбирают проекты в молодежный онлайн-акселератор

Евгения Хрисанфова
«Преактум» и Агентство стратегических инициатив запустили новый набор участников конкурса-акселератора «Кубок Преактум». Подать заявку могут школьники, студенты и аспиранты с идеями или готовыми проектами до 8 апреля.
«Преактум» и АСИ отбирают проекты в молодежный онлайн-акселераторЕвгения Хрисанфова
Конкурс «Кубок Преактум» будет проходить онлайн каждый месяц. Чтобы принять участие, нужно пройти бесплатный курс по упаковке проекта.
По словам организаторов, молодые предприниматели смогут:
- доработать проект с экспертами;
- получить обратную связь;
- принять участие в вебинарах с представителями компаний;
- пообщаться в чате и с помощью чат-бота.
Победители получат призы и грант от 25 тыс. рублей.
Узнать подробности и подать заявку можно на сайте.
Фото на обложке: Unsplash
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