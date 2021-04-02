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«Преактум» и АСИ отбирают проекты в молодежный онлайн-акселератор

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

«Преактум» и Агентство стратегических инициатив запустили новый набор участников конкурса-акселератора «Кубок Преактум». Подать заявку могут школьники, студенты и аспиранты с идеями или готовыми проектами до 8 апреля.

«Преактум» и АСИ отбирают проекты в молодежный онлайн-акселератор

Конкурс «Кубок Преактум» будет проходить онлайн каждый месяц. Чтобы принять участие, нужно пройти бесплатный курс по упаковке проекта.

По словам организаторов, молодые предприниматели смогут:

  • доработать проект с экспертами;
  • получить обратную связь;
  • принять участие в вебинарах с представителями компаний;
  • пообщаться в чате и с помощью чат-бота.

Победители получат призы и грант от 25 тыс. рублей.

Узнать подробности и подать заявку можно на сайте.

Фото на обложке: Unsplash

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