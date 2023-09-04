Яндекс Практикум запускает курс по HR-менеджменту

Сервис онлайн-обучения цифровым профессиям Яндекс Практикум расширяет выбор профессий для тех, кто хотел бы работать в IT с людьми и процессами, и открывает набор на курс «HR-менеджер» . Он предназначен для начинающих HR-менеджеров или выполняющих их функции, а также подойдёт рекрутерам и специалистам по кадровому производству.

Курс длится пять месяцев. За это время студенты научатся организовывать работу сотрудников компании так, чтобы людям было комфортно, а бизнесу выгодно: привлекать новые кадры, сопровождать новичков, развивать команду и следить за настроением в коллективе. В программу включено шесть воркшопов с опытными менеджерами по персоналу, студенты выполнят девять практических кейсов, которые смогут добавить в своё портфолио.

Наставниками студентов станут HR-дженералисты, менеджеры по развитию бренда работодателя и HR BP из таких сервисов Яндекса, как Лавка, Вертикали, Маркет: Ксения Прохоренкова (HR-бизнес-партнёр в Яндекс Лавке), Ирина Осипова (старший HR-партнёр в Яндекс Вертикалях), Арьяна Головина (менеджер по развитию бренда работодателя в Яндекс Такси, Яндекс Маркете и Яндекс Еде) и др.

Учёбе нужно уделять от 12 часов в неделю. Заниматься можно в любое время, главное — вовремя сдавать проекты на проверку.

В ходе обучения студентов сопровождает команда практикующих специалистов: наставники проводят воркшопы и регулярно отвечают на вопросы по теории в чатах, ревьюеры проверяют проекты и дают персональную обратную связь а кураторы делают процесс обучения комфортным.

С поиском вакансии и трудоустройством студентам, завершающим курс по HR-менеджменту, помогут специалисты карьерного центра Яндекс Практикума. Они подскажут, как правильно составить резюме и портфолио, провести тестовые технические собеседования и найти первые стажировки в новой профессии.

Начать прохождение курса и понять, насколько вам подходит сфера HR, можно самостоятельно: первые три часа программы бесплатны. Ближайший поток обучения стартует 7 сентября. Ознакомиться с программой и записаться на курс можно по ссылке.

Фото на обложке: insta_photos / Shutterstock

АНО ДПО «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЯНДЕКСА»