Яндекс Практикум запускает курс по HR-менеджменту

Сервис онлайн-обучения цифровым профессиям Яндекс Практикум расширяет выбор профессий для тех, кто хотел бы работать в IT с людьми и процессами, и открывает набор на курс «HR-менеджер». Он предназначен для начинающих HR-менеджеров или выполняющих их функции, а также подойдёт рекрутерам и специалистам по кадровому производству.
Курс длится пять месяцев. За это время студенты научатся организовывать работу сотрудников компании так, чтобы людям было комфортно, а бизнесу выгодно: привлекать новые кадры, сопровождать новичков, развивать команду и следить за настроением в коллективе. В программу включено шесть воркшопов с опытными менеджерами по персоналу, студенты выполнят девять практических кейсов, которые смогут добавить в своё портфолио.
Наставниками студентов станут HR-дженералисты, менеджеры по развитию бренда работодателя и HR BP из таких сервисов Яндекса, как Лавка, Вертикали, Маркет: Ксения Прохоренкова (HR-бизнес-партнёр в Яндекс Лавке), Ирина Осипова (старший HR-партнёр в Яндекс Вертикалях), Арьяна Головина (менеджер по развитию бренда работодателя в Яндекс Такси, Яндекс Маркете и Яндекс Еде) и др.
Учёбе нужно уделять от 12 часов в неделю. Заниматься можно в любое время, главное — вовремя сдавать проекты на проверку.
В ходе обучения студентов сопровождает команда практикующих специалистов: наставники проводят воркшопы и регулярно отвечают на вопросы по теории в чатах, ревьюеры проверяют проекты и дают персональную обратную связь а кураторы делают процесс обучения комфортным.
С поиском вакансии и трудоустройством студентам, завершающим курс по HR-менеджменту, помогут специалисты карьерного центра Яндекс Практикума. Они подскажут, как правильно составить резюме и портфолио, провести тестовые технические собеседования и найти первые стажировки в новой профессии.
Начать прохождение курса и понять, насколько вам подходит сфера HR, можно самостоятельно: первые три часа программы бесплатны. Ближайший поток обучения стартует 7 сентября. Ознакомиться с программой и записаться на курс можно по ссылке.
Фото на обложке: insta_photos /
АНО ДПО «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЯНДЕКСА»
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Новостные агрегаторы – что это такое и какими они бывают?
- 2 Андрей Себрант — нейросеть сможет генерировать уникальные мультики в глухой тайге
- 3 8 российских сервисов на замену Trello и Jira
- 4 Как создать качественный мерч и почему не стоит бояться ошибок — рассказывает «Яндекс Музей»
- 5 Битва нейросетей: Midjourney, DALL-E, Kandinsky и «Шедеврум»
ВОЗМОЖНОСТИ
05 сентября 2023
08 сентября 2023
09 сентября 2023