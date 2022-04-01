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Производители попросили полностью отменить маркировку напитков и продуктов питания

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Ассоциации производителей продуктов питания и напитков попросили правительство приостановить эксперимент по маркировке этих товаров и в дальнейшем вовсе отказаться от этой процедуры. Они утверждают, что маркировка негативно влияет на себестоимость и конечную цену продуктов питания.

Производители попросили полностью отменить маркировку напитков и продуктов питания

Соответствующиее письмо было направлено премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщили «Ведомости». Его подписали «Руспродсоюз», Национальный союз производителей молока, Союз производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки), Масложировой союз России, Национальная мясная ассоциация, «Русбренд», Союз производителей алкогольной продукции и др. 

Бизнес-объединения указывают, что существующие требования по маркировке негативно отражается на себестоимости продуктов питания и напитков и, как следствие, ведет к росту конечных цен для потребителей. По их подсчетам, только сама марка (0,6 рублей с НДС за 1 шт.) увеличивает расходы предприятий и покупателей совокупно минимум на 150 млрд рублей в год.

Кроме того, маркировка сократит поступления в бюджет, поскольку, по мнению отраслевых союзов, дополнительные расходы заставят уйти с рынка небольшие и средние компании.

В нынешних условиях маркировка может усугубить положение бизнеса, которому, наоборот, нужно снижение нагрузки, отметил президент Союзнапитков Максим Новиков.

Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов указал, что в части обязательной маркировки существует высокая зависимость от иностранной продукции и часть производителей уже столкнулись с отказами или сложностями в поставках иностранного оборудования и запчастей для него. 

В правительстве обещали рассмотреть обращение.

Замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов категорически не согласен с позицией профильных ассоциаций. В организации считают «обеспокоенность отраслевых союзов искусственной и беспочвенной».

Он напомнил, что маркировка уже помогла снизить нелегальный оборот табачной продукции на 25%. Так, в первом полугодии 2021 года в бюджет поступило 77 млрд рублей от акцизов на табак, в том числе 30 млрд рублей из-за введения маркировки. Юсупов подчеркнул, что с учетом текущей ситуации правительство уже ввело льготы по маркировке молока, воды и прочих товаров. 

Фото на обложке: stockfour / Shutterstock

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