Производители попросили полностью отменить маркировку напитков и продуктов питания

Бизнес-объединения указывают, что существующие требования по маркировке негативно отражается на себестоимости продуктов питания и напитков и, как следствие, ведет к росту конечных цен для потребителей. По их подсчетам, только сама марка (0,6 рублей с НДС за 1 шт.) увеличивает расходы предприятий и покупателей совокупно минимум на 150 млрд рублей в год.

Кроме того, маркировка сократит поступления в бюджет, поскольку, по мнению отраслевых союзов, дополнительные расходы заставят уйти с рынка небольшие и средние компании.