Строительство и HoReCa бьют рекорды: в «Авито.Работа» рассказали о росте вакансий в России

Количество вакансий в сфере строительства выросло почти вдвое за последние три месяца, проанализировали в «Авито.Работе». Рынок также стал больше нуждаться в работниках сферы туризма. Резкий рост – на 87%, таких предложений о работе, зафиксирован в Сочи. А еще кадров значительно не хватает в Сибири.
Если считать «массовые профессии» – сферы производства, транспорта, продаж, то количество вакансий во втором квартале 2021 года выросло на 45% по сравнению с первыми тремя месяцами года, а если смотреть на второй квартал 2020 года – то на 120%.
Сферы-лидеры роста по количеству предложений о работе:
- строительство – +82%;
- туризм и рестораны – +59%;
- без опыта, студенты – +55%;
- искусство, развлечения – +53%;
- домашний персонал – +53%.
«Строительство, где количество вакансий всегда больше, чем кандидатов, также входит в тройку наиболее высокооплачиваемых сфер. Это связано с увеличением объемов жилищного строительства и продлением льготной ипотеки, а также с подвешенным положением многих трудовых мигрантов, из-за которого создается дефицит соответствующей рабочей силы», – отметил управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель.
Среди регионов максимальный прирост вакансий за квартал показали Сочи (+87%), где начался туристический сезон, Оренбург (+63%), а также сибирские города, в частности, Омск (+57%), Красноярск (+56%), – сообщили в «Авито.Работе».
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