Госвыплаты осложнили ситуацию на рынке труда России — исследование

Исследование сервиса по поиску работы SuperJob показало, что финансовые затраты на закрытие вакантных позиций, а также сроки подбора персонала увеличились этим летом по сравнению с годом ранее. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе SuperJob.

Опрос проводился с 29 июля по 17 августа 2020 года. В нем приняли участие 500 менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб российских компаний.

Выяснилось, что при подборе сотрудников на рабочие специальности финансовые затраты выросли в 40% компаний. Кроме того, подбор таких работников теперь занимает больше времени, отметили 35% опрошенных.

По мнению рекрутеров, снижение заинтересованности в рабочих профессиях связано с получением господдержки жителями страны во время карантина. Увеличение пособия по безработице и выдача пособий на детей привели к снижению предложения рабочей силы. Также повлияла приостановка транспортного сообщения: соискатели из регионов, ранее приезжавшие на вахту, уехали на родину, комментируют опрошенные.

При подборе линейных менеджеров и специалистов также отмечается увеличение сроков подбора кадров. В отношении финансовых затрат мнения разделились:

34% респондентов говорят об их увеличении,

34% утверждают, что расходы на подбор не изменились;

11% отмечают снижение затрат;

21% затрудняются ответить.

Комментируя ситуацию, респонденты отмечают рост зарплатных ожиданий соискателей и их желание работать удаленно.

Большинство рекрутеров, осуществляющих подбор мидл- и топ-менеджеров не заметили изменений в финансовых затратах и сроках закрытия позиций. Они рассказали о снижении соискательской активности управленцев.

Топ-менеджеры, желавшие сменить работу до наступления коронакризиса, приняли решение остаться на старом месте работы. При этом их зарплатные ожидания не снижаются. Руководящие навыки в условиях рыночной нестабильности должны хорошо оплачиваться, комментируют управленцы.

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