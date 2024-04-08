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Lamoda отчиталась о росте чистого оборота и 800 новых брендах за 2023 год

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Lamoda в 2023 году нарастила чистый оборот (NMV) на 30% по сравнению с 2022 годом — до 132,5 млрд рублей. Об этом сообщается в отчетности компании по МСФО.

Lamoda отчиталась о росте чистого оборота и 800 новых брендах за 2023 год

Показатель EBITDA составил 11,8 млрд рублей — рост на 10% по сравнению с 2022 годом. Отмечается, что на темпы роста EBITDA повлияла активность инвестиций в ключевые направления — Lamoda вкладывалась в развитие сети пунктов выдачи заказов, запуск сети Lamoda Sport, продуктовую разработку, маркетинговое продвижение.

Чистый оборот по модели маркетплейса за год вырос на 40%. Число поставщиков, размещающих свои товары по этой модели, увеличилось на 9%, составив 2 015.

Среднемесячная аудитория онлайн-платформы достигла 14 млн человек. Средний чек одного заказа — 5,1 тыс. рублей. Частота покупок выросла на 17% — на одного клиента в среднем пришлось 5,5 покупок в год.

За 2023 год к Lamoda присоединилось более 800 новых брендов, при этом почти половина из них — локальные марки (всего на платформе представлено более 10 млн товаров от 4 тыс. мировых и локальных брендов). Самую заметную динамику роста на платформе демонстрировали категории «премиум» (рост на 34%), «мужская одежда» (на 33%), «аксессуары» (на 39%).

Также в 2023 году появилась новая модель взаимодействия с продавцами — FBS (fulfillment by seller). Сейчас по этой модели с компанией сотрудничают 20 поставщиков.

В прошлом году Lamoda начала развивать собственные торговые марки, чтобы дополнить ассортимент в тех категориях, где наблюдается повышенный спрос. Так, был запущен собственный бренд домашнего текстиля Lamoda Home, собственные розничные магазины спортивных товаров под брендом Lamoda Sport.

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Фото на обложке: KateV28 / Shutterstock

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