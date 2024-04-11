«Ланит» провел реорганизацию и создал АО — рынок назвал это подготовкой к IPO

Один из крупнейших IT-холдингов в России «Ланит» завершил процедуру реорганизации — ООО «Ланит-Холдинг» стало АО. Опрошенные RB.RU эксперты считают, что речь может идти как о подготовке к IPO, так и об уменьшении санкционных рисков для компании.

ООО «Ланит-Холдинг» прекратило деятельность 10 апреля 2024 года, следует из данных системы «Контур.Фокус». Преемником выступило АО «Ланит-Холдинг», которое теперь является учредителем 23 юридических лиц, входящих в группу «Ланит». Основным видом деятельности ООО были вложения в ценные бумаги. Новое юрлицо сохранило преемственность и в этой части.

По данным системы «Контур.Фокус», с сентября 2017 года и по состоянию на 16 сентября 2022 года (последние доступные данные) основным владельцем ООО «Ланит-Холдинг» выступал Филипп Генс — 99% в уставном капитале. С июля 2019 года 1% принадлежит гендиректору Александру Михайлову. Чистая прибыль ООО по итогам 2023 года составила 2,1 млрд рублей против 6,6 млрд рублей в 2022 году.

Держателем реестра акционеров АО «Ланит-Холдинг» выступает АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», генеральный директор — Александр Михайлов.

В пресс-службе «Ланита» не прокомментировали изменения.

Руководитель проектов адвокатского бюро S&K Вертикаль Борис Романов считает, что реорганизация общества может преследовать несколько целей одновременно.

«Это упрощает процесс подготовки к IPO, так как процесс выхода на биржу в любом случае предполагает эмиссию акций общества, — сообщил Романов. — Также реорганизация в акционерное общество, по общему правилу, уменьшает санкционные риски самой компании, ее дочерних структур и контрагентов».

Так, перечень участников ООО можно установить, обратившись к выписке из ЕГРЮЛ, тогда как реестр АО ведет регистратор, который закрыт от публичного доступа и может быть предоставлен только по запросу акционеров, уполномоченных государственных органов или суда, отметил эксперт.

Таким образом, если кто-то из акционеров будет находиться под личными санкциями США или ЕС, это не будет автоматически означать введения санкций в отношении самой компании, продолжает Романов. И наоборот: акционеры автоматически не попадут под экономические санкции, если они будут введены в связи с деятельностью компании.

Еще одна причина, по его словам, связана с тем, что сделки с акциями АО не являются публичными, что также позволяет снизить санкционные и комплаенс-риски при изменениях в составе миноритарных акционеров организации.

С тем, что смена организационной формы собственности у «Ланит-Холдинг» может быть предварительным этапом IPO, согласна и гендиректор инвестиционной компании New Venture Brokerage Марианна Мовсесян.

«Если это подготовка к IPO, то все идет логичным образом: у ООО реестр акционеров носит публичный характер, у АО — закрытый, что является определенной страховкой от попадания под иностранные санкции. Реорганизация бизнеса в таком формате далеко не новость для российского сегмента компаний сферы высоких технологий и IT», — считает Мовсесян.

По ее словам, обычно подготовка к IPO носит многоуровневый характер, но первые шаги выглядят так: компания проводит финансовый аудит, готовит и приводит в порядок финансовые отчеты и документы, подтверждающие собственность, прорабатывает бизнес-план.

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