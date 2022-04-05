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Госдума и кабмин отложили рассмотрение законопроекта о банкротстве компаний на осень 2022 года

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Госдума и правительство решили отложить реформу института банкротства. Рассмотрение законопроекта о банкротстве компаний было решено перенести на осень 2022 года из-за введенного моратория на банкротства, а также из-за разногласий между кабмином и депутатами по положениям документа.

Госдума и кабмин отложили рассмотрение законопроекта о банкротстве компаний на осень 2022 года

Кабмин и Госдума решили отложить рассмотрение законопроекта, реформирующего институт банкротства компаний, как минимум до 1 октября 2022 года, сообщил РБК со ссылкой на главу комитета Госдумы по вопросам собственности Сергея Гаврилова. Ранее ожидалось, что законопроект должен быть рассмотрен в первом чтении в весеннюю сессию.

Гаврилов объяснил перенос рассмотрения законопроекта введеним моратория на возбуждение дел о банкротстве до 1 октября 2022 года. В связи с этим, по его словам, была достигнута договоренность о том, что комитет совместно с правительством доработает законопроект «после анализа данных мониторинга по итогам проведенного моратория».

Осенью документ планируется доработать с учетом экономической ситуации и финансовой устойчивости компаний, сообщил Гаврилов. «При доработке законопроекта будет уделено отдельное внимание вопросам финансового оздоровления и защите прав трудовых коллективов. Важно сохранить стабильность работы предприятия, в том числе не допустить сокращения рабочих мест, обеспечить справедливый баланс интересов кредиторов и должников», — указал он.

Однако по данным источника издания, главной причиной переноса реформы стал не мораторий, а принципиальные разногласия по документу. Профильный комитет разобрал положения законопроекта и представил по каждому из них свои замечания. Депутаты считают, что документ требует концептуальной доработки.

Принятие законопроекта о банкротстве в нынешнем виде может привести к существенным негативным последствиям для экономики РФ, говорится в отзыве комитета. Депутаты предложили правительству исключить из законопроекта спорные положения и в дальнейшем оформить их в отдельные законопроекты после доработки совместно с бизнесом и экспертами.

Разработкой законопроекта занимался Минэк. Его планировалось внести в Госдуму до конца 2020 года. Но из-за многочисленных замечаний ведомств и бизнеса, документ был внесен на рассмотрение в мае 2021 года.

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Комитет предложил следующие правки:

  • Наделить собрание кредиторов правом сменить арбитражного управляющего, который был назначен посредством случайной выборки;
  • Полностью исключить балльную систему оценки арбитражных управляющих или же апробировать в течение двух-трех лет на процедуре банкротства физлиц;
  • Кредиторы по текущим платежам (которые возникли после возбуждения производства по делу о банкротстве — например, обязательные платежи, выходные пособия и зарплаты) не должны получить право голоса на собраниях кредиторов;
  • Исключить из законопроекта принудительное прекращение прав залоговых кредиторов.

Фото на обложке: UnderhilStudio / Shutterstock

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