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Минэкономики предложило законодательно регулировать рынок NFT

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Минэкономики предложило вывести рынок NFT в регулируемое законодательное поле. Ведомство выступило с инициативой внести поправки в Гражданский кодекс РФ и федеральные законы, чтобы взять рынок NFT под государственный контроль.

Минэкономики предложило законодательно регулировать рынок NFT

Предложение о внесении в законодательство изменений, касающихся оборота NFT (невзаимозаменяемых токенов) в России, обсуждалось на заседании рабочей группы по нормативному регулированию, пишет «Коммерсант».

На заседании прозвучала мысль, что законы в действующем виде не позволяют четко понять вопросы выпуска, оборота, обращения и регулирования NFT. Чтобы изменить ситуация, предлагается внести изменения в частности в Гражданский кодекс РФ, федеральный закон «О цифровых финансовых активах».

В Минэкономики подчеркнули, что на данный момент рынок NFT никак не регулируется государством. По этой причине нередко происходят случаи мошенничества, взломы цифровых кошельков, пояснили в ведомстве.

В мае в Госдуму внесли законопроект о законодательном определении понятия технологии NFT. Авторы инициативы полагают, что это позволит защитить авторов и владельцев виртуальной собственности от интернет-мошенничеств.

Фото на обложке: Voar CC / Shutterstock

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