Минэкономики предложило законодательно регулировать рынок NFT

Минэкономики предложило вывести рынок NFT в регулируемое законодательное поле. Ведомство выступило с инициативой внести поправки в Гражданский кодекс РФ и федеральные законы, чтобы взять рынок NFT под государственный контроль.
Предложение о внесении в законодательство изменений, касающихся оборота NFT (невзаимозаменяемых токенов) в России, обсуждалось на заседании рабочей группы по нормативному регулированию, пишет «Коммерсант».
На заседании прозвучала мысль, что законы в действующем виде не позволяют четко понять вопросы выпуска, оборота, обращения и регулирования NFT. Чтобы изменить ситуация, предлагается внести изменения в частности в Гражданский кодекс РФ, федеральный закон «О цифровых финансовых активах».
В Минэкономики подчеркнули, что на данный момент рынок NFT никак не регулируется государством. По этой причине нередко происходят случаи мошенничества, взломы цифровых кошельков, пояснили в ведомстве.
В мае в Госдуму внесли законопроект о законодательном определении понятия технологии NFT. Авторы инициативы полагают, что это позволит защитить авторов и владельцев виртуальной собственности от интернет-мошенничеств.
Фото на обложке: Voar CC /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 На Crypto World обсудят перспективы развития криптовалюты в России
- 2 Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ проведет цикл лекций о блокчейне и криптовалюте
- 3 Необычные инвестиции: сервисы, которые помогут инвестировать в вино, искусство, кроссовки и музыку
- 4 От $25 и дороже: что из NFT-арта подарить на Новый год
- 5 Станет ли NFT такой же прорывной криптовалютой, как биткоин?
ВОЗМОЖНОСТИ
27 июля 2022