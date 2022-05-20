Депутаты предложили законодательно закрепить понятие технологии NFT

Депутаты Госдумы Антон Ткачев и Владислав Даванков внесли законопроект о регулировании интеллектуальной собственности в виде невзаимозаменяемого токена (non-fungible token, NFT). Они предложили закрепить понятие технологии NFT в Гражданском кодексе.

Авторы инициативы полагают, что это позволит защитить авторов и владельцев виртуальной собственности от интернет-мошенничеств.

NFT никак не регулируются государством, рынок «сталкивается со спектром проблем», говорится в пояснительной записке к законопроекту: от мошенничества и нарушения исключительных прав правообладателей до взломов криптокошельков.

Поэтому авторы предлагают закрепить термин «невзаимозаменяемый токен уникального цифрового актива (изображений, видео или другого цифрового контента или актива) в виде невзаимозаменяемых данных, хранящихся в системе блокчейн» в ГК РФ. Это должно защитить правообладателей NFT-токенов.

Опрошенные газетой «Коммерсантъ» эксперты и участники рынка отметили, что NFT все больше используются в разных сферах — от игр до идентификации, а нынешние формулировки документа могут привести к ограничению развития рынка.

Действующее законодательство РФ регулирует цифровые финансовые активы, рамочно регулирует цифровые валюты, а в отношении цифровых прав — предусматривает «отсылочную» конструкцию: цифровым правом будет считаться только то, что будет названо в качестве такового специальным законом, сообщила RB.RU партнер и руководитель практики финтех O2 Consulting Дарья Носова. По ее словам, с точки зрения закона NFT пока что не относится ни к одному из этих видов.

«NFT следовало бы отнести к цифровым правам, для чего нужен соответствующий закон. Но сегодняшний законопроект, как оказалось, вовсе не об этом. Почему-то авторы законопроекта решили, что NFT сами по себе являются результатом интеллектуальной деятельности наравне с изобретениями, фонограммами, фирменными наименованиями и пр. На наш взгляд, это неверно», — добавила Носова.

NFT представляет собой криптографический цифровой ключ, который не подлежит изменениям или обмену. Сама технология увидела свет в 2017 году и была создана на основе смарт-контрактов в криптовалюте Ethereum. Для создания своего невзаимозаменяемого токена нужно создать криптокошелек и загрузить на специальную площадку цифровой контент.

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