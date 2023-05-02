Вступили в силу новые правила предоставления ПМЖ Кипра иностранным инвесторам

Правительство Кипра изменило критерии предоставления ПМЖ иностранным инвесторам, изменения вступили в силу 2 мая 2023 года. Ключевая новация состоит в том, что теперь заявители должны ежегодно доказывать, что они сохранили свои инвестиции, а также соответствуют планке требуемого дохода для себя и своей семьи.
Те, кто подал договор купли-продажи в Земельный департамент до 28 апреля 2023 года, получат ПМЖ на основании критериев, которые применялись ранее. Новые заявки рассмотрят уже с учетом нововведений.
Что изменилось:
- Минимальная сумма покупки недвижимости для получения ПМЖ остается, как и ранее, на уровне €300 тыс., при этом средства при покупке жилой недвижимости должны поступить из-за границы. При покупке коммерческой допускается доход от деятельности на Кипре.
- ПМЖ будет предоставляться инвестору, супруге/супругу и их несовершеннолетним детям. Дети-студенты главного заявителя от 18 до 25 лет также могут претендовать на получение статуса ПМЖ. На иммиграционный статус больше не смогут претендовать родители основного инвестора и родители супруга/супруги.
- Обладатель ПМЖ должен ежегодно подтверждать, что владеет купленной недвижимостью.
- Обладатель ПМЖ должен ежегодно подтверждать доход. Сумма минимального годового дохода должна составлять €50 тыс. (ранее — €30 тыс.). Для супруга/супруги сумма минимального дохода должна быть равна €15 тыс., для каждого несовершеннолетнего ребенка — €10 тыс.
Причина всех решений, связанных с изменением правил получения ПМЖ, связана с санкциями США и ЕС в отношении определенной категории россиян и контролем за соблюдением этих санкций, считает основательница агентства недвижимости на Кипре Antaria Homes Марина Поповиду.
«Еще до этих изменений прошла информация о закрытии счетов в Bank of Cyprus россиянам, которые на Кипре не живут и рассматривают остров исключительно как "перевалочный пункт" для своих финансов. В этом же смысле надо рассматривать и ужесточения в выдаче постоянного вида на жительство», — сообщила RB.RU эксперт.
Поповиду отмечает, что внесенные изменения усложняют получение постоянного вида на жительство, но вместе с тем в программе не поменялись основные финансовые условия (например, сумма, которую надо вложить в недвижимость для получения ПМЖ, осталась неизменной). Эксперт заключила, что интерес к программе сохранится.
- В январе 2023 года власти Кипра решили заморозить банковские вклады граждан России на общую сумму €105 млн. Только за 2022 год россияне разместили на вкладах в кипрских банках €5,6 млрд.
- В апреле под заморозку попали активы людей, которых США и Великобритания обвинили в помощи с обходом санкций российскими миллиардерами.
- Тогда же стало известно, что крупнейший банк Кипра Bank of Cyprus закроет счета 4 тыс. россиян. Это коснется тех, кто не является резидентами стран Евросоюза.
Фото на обложке: Unsplash
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