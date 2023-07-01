Онлайн-оформление ДТП и снижение ставок по микрозаймам: нововведения июля

Кирилл Билык
Введение акциза на сахаросодержащие напитки, возможность оформить ДТП онлайн и снижение ставок по микрозаймам – рассказываем о главных законодательных нововведениях июля.
Онлайн-оформление ДТП и снижение ставок по микрозаймам: нововведения июляКирилл Билык
- С 1 июля государство начнет взимать акциз в размере 7 рублей за литр на напитки, в которых содержится сахар, сахарный сироп или мед. Мера не коснется соков, морсов и нектаров.
- С 15 июля «Госуслуги» начнут принимать заявления на оформление ДТП с ОСАГО по европротоколу. Если документов на оформление аварии будет недостаточно, автовладелец получит об этом уведомление.
- С 1 июля максимальная ежедневная ставка по микрозаймам снижена с 1% до 0,8%, а максимальное значение ставки – с 365% до 292% годовых. Максимальная сумма платежей по займу снижена с 150% до 130% от его суммы.
- Отправка и получение налоговых документов для физлиц стала возможна через «Госуслуги». От такого порядка документооборота можно отказаться.
- Вводится новый порядок расчета пособия по безработице. Если в одном из трех месяцев перед увольнением сотрудник не получал доход, то вместо него в расчет включат другой месяц, ближайший к месяцу увольнения.
- Заявление на получение дальневосточного или арктического гектаров можно подать через «Госуслуги».
Фото на обложке: BUTENKOV ALEKSEI /
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