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Онлайн-оформление ДТП и снижение ставок по микрозаймам: нововведения июля

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Введение акциза на сахаросодержащие напитки, возможность оформить ДТП онлайн и снижение ставок по микрозаймам – рассказываем о главных законодательных нововведениях июля.

Онлайн-оформление ДТП и снижение ставок по микрозаймам: нововведения июля
  • С 1 июля государство начнет взимать акциз в размере 7 рублей за литр на напитки, в которых содержится сахар, сахарный сироп или мед. Мера не коснется соков, морсов и нектаров.
  • С 15 июля «Госуслуги» начнут принимать заявления на оформление ДТП с ОСАГО по европротоколу. Если документов на оформление аварии будет недостаточно, автовладелец получит об этом уведомление.
  • С 1 июля максимальная ежедневная ставка по микрозаймам снижена с 1% до 0,8%, а максимальное значение ставки – с 365% до 292% годовых. Максимальная сумма платежей по займу снижена с 150% до 130% от его суммы.
  • Отправка и получение налоговых документов для физлиц стала возможна через «Госуслуги». От такого порядка документооборота можно отказаться.
  • Вводится новый порядок расчета пособия по безработице. Если в одном из трех месяцев перед увольнением сотрудник не получал доход, то вместо него в расчет включат другой месяц, ближайший к месяцу увольнения.
  • Заявление на получение дальневосточного или арктического гектаров можно подать через «Госуслуги».

Фото на обложке: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock

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