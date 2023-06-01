Менее доступная ипотека и логотипы самозанятых: нововведения июня

Кирилл Билык
Ограничение минимального первоначального взноса по ипотеке, использование собственного логотипа самозанятыми, прекращение работы российских грин-карт в странах Евросоюза – рассказываем о главных законодательных нововведениях июня.
Менее доступная ипотека и логотипы самозанятых: нововведения июняКирилл Билык
- С 1 июня вводится ограничение на минимальный взнос по ипотеке в размере 20%. С 1 января 2024 года размер минимального взноса составит 30%.
- Банки, ИП, любые компании и госучреждения обязаны передавать биометрические данные россиян (изображение лица и запись голоса) в единую государственную базу. Отказаться от передачи данных можно подав заявление в МФЦ.
- Возобновляется выдача биометрических паспортов сроком на 10 лет. Заявление на выдачу паспорта можно подать через «Госуслуги», МФЦ, территориальный орган МВД.
- Страховые грин-карты автовладельцев прекращают действие на территории стран Евросоюза. Автомобилистам нужно оформлять полисы приграничного страхования.
- Вступает в силу запрет на продажу вейпов в определенных местах – купить их теперь можно только в стационарных магазинах. Открыто демонстрировать вейпы как товар в магазине запрещается.
- Размораживаются цены на сахар – в прошлом году правительство заморозило их на уровне 36 рублей за кг оптом и 45 рублей за кг в розницу.
- Продлевается программа туристического кешбэка. На оплаченную картой «Мир» путевку с 28 мая по 10 июня можно вернуть 5% от суммы, с 11 июня по 17 июля – 10% от суммы, с 18 июля по 29 августа – 20% от суммы.
- Самозанятые теперь могут использовать в работе собственный логотип, товарный знак и знак обслуживания. Ранее это могли делать только ИП и юрлица.
Фото на обложке: Salivanchuk Semen /
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