Как будет работать закон о доверенных лицах при банковских операциях — объясняют юристы

Госдума 21 мая одобрила в первом чтении законопроект, направленный на борьбу с мошенниками на рынке финансовых услуг. Согласно документу, системно значимые банки должны будут получать согласие от доверенного лица клиента на выдачу потребительского кредита или проведение некоторых финансовых операций в онлайн-режиме.

Документ вносит изменения в закон «О банках и банковской деятельности». В пояснительной записке к проекту авторы объясняют необходимость изменений ростом числа операций без согласия клиента.

«В 2022 году злоумышленники похитили около 14 млрд рублей, что на 4% выше уровня 2021 года», — поясняют парламентарии со ссылкой на данные ЦБ.

Если инициатива пройдет второе и третье чтения, системно значимые банки (сегодня таких 13) должны будут запрашивать согласие третьего (доверенного) лица на совершение некоторых операций, это дистанционные переводы со счета или займы.

Доверенное лицо, в свою очередь, в течение 12 часов будет подтверждать или отклонять операцию. Исключения составят переводы с использованием Системы быстрых платежей, платежных карт и электронных денежных средств.

RB.RU узнал у юристов, как будет работать новая мера и какие пункты следует прописать в законопроекте.

Адвокат Игорь Апостол считает законопроект целесообразным, по его мнению, мера позволит сократить число случаев, когда граждане под влиянием мошенников переводят крупные суммы неизвестным людям.

Соруководитель практики защиты прав инвесторов компании «Интерцессия» Анастасия Чумак отмечает, что закон может помочь даже в борьбе с «отмыванием» денег через дополнительный контроль сделок с близкими родственниками клиентов.

Как технически реализуют новое требование

Процедура, вероятно, будет работать по аналогии с институтом поручительства по кредитным обязательствам, предполагает Игорь Апостол. В первую очередь кредитные организации будут запрашивать у третьих лиц согласие на обработку персональных данных и согласие на то, чтобы быть верификатором чужих сделок.

Проще всего реализовать процедуру через посещение банка третьим лицом, однако можно также использовать электронную подпись. Но если верификация будет осуществляться посредством электронной подписи или через портал «Госуслуг», мошенники по-прежнему смогут вводить людей в заблуждение и выманивать одноразовые ключи для подписания сделок.

«Целесообразно в законе предусмотреть возможность одобрения получения кредитов посредством сервиса Госключ», — считает Апостол.

Потенциальные издержки для банков и клиентов

Во-первых, неизбежно возрастет бюрократия, что осложнит работу с частными клиентами, отмечает Анастасия Чумак. Во-вторых, повышается риск нарушения конфиденциальности и сохранности персональных данных, которые банкам придется запрашивать у доверенных лиц. И наконец, увеличатся затраты для банков на дополнительные проверки, обработки данных и согласования.

Игорь Апостол прогнозирует снижение числа реализуемых банками продуктов из-за дополнительных сложностей для их продажи. Но в перспективе это компенсируется сокращением числа процедур банкротств и реструктуризации долгов, поскольку граждане будут реже страдать от действий мошенников.

Один из авторов законопроекта депутат Наталья Костенко говорила «Известиям», что ко второму чтению в законопроекте могут прописать механизм отзыва доверенности, чтобы исключить риски злоупотребления для получателя.

Что еще следует прописать в законе

По словам Игоря Апостола, в документе важно отразить меры ответственности третьего лица за согласование кредита, которое может повлечь нарушение прав получателя. Также следует прописать ответственность на случай систематического злостного уклонения от одобрения.

«То есть должна существовать система, которая будет фиксировать запрос на кредит с описанием цели, а также ответ третьего лица с обоснованием того или иного решения», — говорит юрист.

Анастасия Чумак подчеркивает важность наличия в законе четких критериев и правил для согласования с доверенными лицами, чтобы избежать произвола и недопонимания со стороны банков.

Также следует проработать механизмы защиты персональных данных и обязать банки обучить сотрудников корректному применению процедуры.

«Учитывая разнообразие клиентов и потенциальных уязвимостей при совершении финансовых операций, важно разработать прозрачные и эффективные механизмы проверки и контроля сделок с близкими родственниками», — заключает эксперт.

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