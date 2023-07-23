ЛДПР предлагает ввести номерные знаки для электросамокатов и моноколес

Новый законопроект, призванный упорядочить траффик средств индивидуального передвижения, готовят депутаты от ЛДПР. Они намерены присваивать электросамокатам, моноколесам и «прочим электрогаджетам» номерные знаки, ввести презумпцию виновности водителей и еще ряд правил, необходимых для снижения риска ДТП с участием пешеходов и СИП.

Основные положения готовящегося документа пересказал «РИА Новостям» депутат Госдумы от партии либерал-демократов Владимир Сипягин. Речь идет о следующих правилах:

«запретить движение по городским дорогам без номерных знаков любых средств индивидуального передвижения на автономной тяге, способных двигаться быстрее 5 км/час («Это и самокаты, и моноколеса, и прочие электрогаджеты»),

запретить движение быстрее 5 км/час по скользким дорогам (то есть в дождь и иную непогоду),

и принять презумпцию виновности водителя самоката, велосипеда и любого другого средства передвижения, способного двигаться быстрее 10 км/ч, при любом столкновении с пешеходом на тротуаре или переходе.

По словам депутата, если эти правила не будут приняты, если не будет регулирования движения СИП, стране придется ради безопасности пешеходов полностью отказаться от электросамокатов, моноколес и др., как это практикуется в Шанхае или Сингапуре.

Шанс уместно интегрировать все виды средств индивидуального передвижения в транспортную инфраструктуру России есть только в том случае, если будут приняты предложенные правила.

«Это базовые правила, которые покроют 90% ДТП с участием средств индивидуального передвижения. Конечно, все эти правила ЛДПР будем предлагать для внесения в КоАП», – уверен депутат.

Фото на обложке: Unsplash