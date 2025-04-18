Рынок кикшеринга в России за три года вырастет на 72%

Объем рынка краткосрочной аренды электросамокатов (кикшеринг) в России к 2027 году увеличится на 72% по сравнению с 2024 годом и достигнет 53,6 млрд рублей. Показатели, уточняется в исследовании портала «Трушеринг», на которое ссылаются «Ведомости», представляют совокупную выручку основных игроков рынка ― «МТС юрента», «Яндекс Go» и Whoosh.

Тенденции роста. В 2024 году выручка рынка составила 31,2 млрд рублей, что на 40% больше, чем в предыдущем году. Однако темпы роста будут замедляться: в 2025 году прирост составит 30%, в 2026-м ― 20%, а в 2027-м ― всего 10%, говорится в исследовании. Количество пользователей к 2027 году достигнет 35 млн человек, что на 38% больше, чем в 2024 году.

Изменения в структуре спроса. Использование электросамокатов в транспортных целях продолжает преобладать над прогулочным сценарием, занимая 85% всех поездок, уточняет Трушеринг». При этом средняя продолжительность поездки сократилась на 21%, а ее длина ― на 20%.

Прогнозы операторов. Крупнейшие игроки рынка ожидадают более высоких показателей и прогнозируют, что к 2027 году количество пользователей может достичь 45 млн человек. «Мы верим, что рынок продолжит рост как по количеству городов присутствия кикшеринга и самокатов в них, так и по поездкам за счет частотности», ― отметил гендиректор «МТС юрента» Иван Туринге.

В Москве сезон аренды электросамокатов и велопроката стартовал 15 марта. За первые две недели пользователи кикшеринга в столице совершили 1,5 млн поездок.

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