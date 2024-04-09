С начала 2023 года в сеть утекли свыше 120 млн телефонных номеров

За первый квартал 2024 года в сеть утекли 121 млн телефонных номеров и 38 млн e-mail-адресов. В сумме это в пять раз больше, чем за тот же период прошлого года. При этом количество сливов с января незначительно сократилось — с 60 до 57. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование сервиса DLBI.
В этом году среди лидеров по объему утечек оказались финансовые организации. На них пришлось более 70% слитых данных — 96 млн уникальных номеров телефонов и 20 млн e-mail клиентов.
Злоумышленники могут использовать полученные сведения как для рекламы и спама, так и для попыток украсть деньги, пояснили эксперты.
В Роскомнадзоре заявили, что компании, которые работают с персональными данными, для безопасности должны минимизировать собираемые сведения, удалять их после достижения цели обработки, регулярно контролировать безопасность информации. В службе поддерживают усиление ответственности за утечки персональных данных.
Эксперт сервиса по проверке контрагентов «Контур.Фокус» Антон Яковлев делился с RB.RU гайдом с описанием инструментов защиты, которые можно внедрить быстро и недорого.
Фото на обложке: Gorodenkoff /
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