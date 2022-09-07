Число утечек баз данных российских компаний выросло вдвое летом 2022 года

Летом 2022 года Group-IB зафиксировала двукратный рост числа выложенных в открытый доступ баз данных российских компаний по сравнению с весной этого года. Об этом говорится в сообщении компании.

За июнь-августа в сеть попало 140 баз, антирекорд был поставлен в августе — 100 утечек. Общее количество строк всех летних сливов, по оценкам экспертов Group-IB, достигло 304 млн.

Антирекорд в августе был поставлен из-за мегаутечки, которая включала базы данных 75 российских компаний. При этом за всю весну этого года было опубликовано 73 базы.

Сливы по большей части касаются баз данных крупных российских компаний и популярных сервисов для бесплатного скачивания. Среди жертв — интернет-сервисы доставки, транспортные, строительные и медицинские компании, онлайн-кинотеатры, телеком-операторы и другие.

Самые крупные утечки зафиксированы у компаний в сфере доставки — 192 млн строк, онлайн-видео — 43 млн строк, медицинских услуг — 30 млн строк.

Большинство баз актуальны на весну и лето 2022 года, они содержат имена клиентов, телефоны, адреса, даты рождения, а в некоторых доступны хеш-пароли, паспортные данные, подробности заказов и другая чувствительная информация.

В подсчетах учитывались только базы, которые были впервые опубликованы в сети.

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