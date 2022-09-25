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Минтруду предложили стандартизировать работу «инфоцыган»

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Международный институт менеджмента объединений предпринимателей подготовил профессиональный стандарт для бизнес-тренеров. Министерству труда предложили закрепить профессию в реестре областей и видов профессиональной деятельности.

Минтруду предложили стандартизировать работу «инфоцыган»

Об этом «Известиям» рассказала ректор института Анна Палагина. Издание отмечает, что Минтруда может принять стандарты в ближайшие полгода.

«Несмотря на то что новейшей российской экономике вот уже 30 лет и бизнес-обучение в той или иной степени в ней всегда присутствовало, такой профессии до сих пор нет. И это выглядит как-то странно», — сказала Палагина.

Специалист считает, что поскольку «нет профессии, то нет и четких требований к ней», а также нет «надзора в сфере образования».

Согласно проекту стандарта, к функциям бизнес-тренера можно отнести проведение бизнес-обучения, его методическое обеспечение и управление таким обучением.

В институте считают, что человек, проводящий бизнес-обучение, должен соответствовать следующим критериям:

  • Иметь высшее образование;
  • Иметь опыт работы не менее года;
  • Рекомендуется проходить программы повышения квалификации минимум раз в год.

К разработчикам инфокурсов требования строже:

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте
  • Бакалавриат и дополнительное профессиональное образование по бизнес-обучению;
  • Стаж не менее одного года в этой сфере.

Желающие управлять бизнес-обучением, по мнению создателей стандарта, должны:

  • Иметь высшее образование и дополнительное профессиональное образование (курсы профпереподготовки);
  • Стаж работы в сфере менеджмента, управления персоналом, проектами, бизнес-обучения от трех лет.

Для проверки наличия необходимых знаний, как считает Палагина, можно ввести квалификационный экзамен.

По ее словам, появление профессии бизнес-тренера станет лишь частью общей работы по созданию комплексного законодательства, регулирующего сферу «инфоцыганства».

Фото: l i g h t p o e t / Shutterstock

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