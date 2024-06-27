Бывшая французская Legrand продолжит работу в России под новым брендом Daccord

Производитель электрооборудования ООО «Легран», который до начала кризиса работал в России в составе французской Legrand, начнет выпускать продукцию под новой торговой маркой Daccord (Даккор), сообщили в компании.

Legrand работала в РФ на протяжении 30 лет. В 2023 году компания решила покинуть рынок, активы (четыре производственные площадки, офисы и представительство в Беларуси) выкупила компания IEK GROUP. Тогда новый владелец обещал инвестировать в производство до 1 млрд рублей в течение трех лет.

Теперь компания продолжит работу под двумя самостоятельными брендами: Daccord и «Контактор». Под первым будут выпускать электроустановочные изделия, кабеленесущие системы и оборудование для организации рабочих мест. Под брендом «Контактор» будет производиться силовое низковольтное оборудование.

По словам гендиректора ООО «Легран», АО «Контактор» и ООО «ЭБС» Максима Левина, новое название направлено на усиление компании на рынке и повышение узнаваемости.

«Наша задача — осуществить бесшовный переход от Legrand к Daccord, обеспечить потребителя полным ассортиментом высококачественного электрооборудования», — отметил Максим Левин.

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