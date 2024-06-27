Бывшая французская Legrand продолжит работу в России под новым брендом Daccord

Производитель электрооборудования ООО «Легран», который до начала кризиса работал в России в составе французской Legrand, начнет выпускать продукцию под новой торговой маркой Daccord (Даккор), сообщили в компании.
- Новости
Legrand работала в РФ на протяжении 30 лет. В 2023 году компания решила покинуть рынок, активы (четыре производственные площадки, офисы и представительство в Беларуси) выкупила компания IEK GROUP. Тогда новый владелец обещал инвестировать в производство до 1 млрд рублей в течение трех лет.
Теперь компания продолжит работу под двумя самостоятельными брендами: Daccord и «Контактор». Под первым будут выпускать электроустановочные изделия, кабеленесущие системы и оборудование для организации рабочих мест. Под брендом «Контактор» будет производиться силовое низковольтное оборудование.
По словам гендиректора ООО «Легран», АО «Контактор» и ООО «ЭБС» Максима Левина, новое название направлено на усиление компании на рынке и повышение узнаваемости.
«Наша задача — осуществить бесшовный переход от Legrand к Daccord, обеспечить потребителя полным ассортиментом высококачественного электрооборудования», — отметил Максим Левин.
Фото на обложке: nelikdulatov /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Чем заменить сервис рассылок Unisender в enterprise-сегменте: оцениваем возможные риски
- 2 Заменить Confluence? Просто!
- 3 Нужно провести бесшовный ребрендинг и сохранить отношение к компании? Вот как это сделать
- 4 Уход зарубежных сервисов как окно возможностей для ИТ-бизнеса: на что обратить внимание?
- 5 Импортозамещение солверов: как оптимизировать логистику, HR и производство после ухода с рынка иностранных гигантов
ВОЗМОЖНОСТИ
27 июня 2024
27 июня 2024
28 июня 2024