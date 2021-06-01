Маркетплейсам разрешили торговать лекарствами

Маркетплейсам разрешили торговать безрецептурными медицинскими препаратами. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ вскоре будет опубликован, пишет «Коммерсант». Ранее онлайн-торговлей лекарствами могли заниматься только некоторые аптеки.

Постановление также снимает ранее введенное ограничение, что онлайн-торговлей медицинскими препаратами без рецепта врача могут заниматься только сети с не менее чем десятью точками и сайтом для заказа и оплаты товара.

С просьбой открыть им рынок лекарств Правительство просила Ассоциация компаний интернет-торговли, в которую входят Ozon, X5, Wildberries.

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», считают, что интерес аптечных сетей к работе с маркетплейсами будет напрямую зависеть от того, какую цену они выставят на свои услуги.

По подсчетам DSM Group, рынок онлайн-торговли лекарствами в России по итогам Q1 2021 вырос – взял долю в 7,9% по сравнению с 6,1% в аналогичном периоде прошлого года.

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