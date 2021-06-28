В «Ленте» появились сервисы видеораспознавания товаров и количества покупателей

Сервисы видеораспознавания товаров – когда весы сами определяют, какой продукт на них лежит, а также мониторинга количества покупателей для оперативного принятия мер появились в «Ленте». Технологии в стадии пилота тестируют в трех городах.

В «Ленте» на улице Савушкина в Петербурге тестируют два проекта.

Первый – определитель, что лежит на весах. Технология по видео распознает товар и выводит данные на экран, после чего покупатель может распечатать ценник. Точность определения, уточнили в «Ленте», зависит от упаковки и достигает 92%.

Второй – автоматический распознаватель товаров на полках и их количества. Если, например, какого-то продукта становится мало, оповещение об этом приходит в приложение на смартфоне сотрудника. Точность системы – до 93%, сообщили в «Ленте».

В магазинах сети в Архангельске и Балашихе тестируют системы распознавания количества людей на кассах и в зонах самообслуживания.

«Дополнительные камеры на входе в магазин анализируют количество покупателей, эти данные учитываются для прогнозирования трафика. За счет информации, полученной с них, компания планирует оптимизировать графики вывода кассиров», – пояснили в пресс-службе «Ленты».

RB.ru рассказывали, что ритейлер внедрил во все магазины бота «Галю», который может удалять или менять товар в чеке без старшего кассира за 20 секунд.

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Фото: «Лента»