«Лента» подключила бота «Галю» ко всем кассам сети

«Лента» запустила во всех супермаркетах сети чат-бот Set Galya, который может удалять или менять товар в чеке без старшего кассира за 20 секунд.

Розничная российская сеть «Лента» запустила чат-бот Set Galya во всех гипермаркетах и супермаркетах торговой сети.

«Галя» позволяет удалять товар, менять его количество или отменять последнюю позицию в чеке без участия старшего кассира, говорится в релизе пресс-службы «Ленты».

Бот получает в приложении сформированный запрос из кассовой системы и одним нажатием кнопки подтверждает операцию. На это уходит не более 20 секунд. Это позволяет сэкономить около 60 часов рабочего времени в одном гипермаркете в месяц, а также в шесть раз ускорить обработку запросов с касс, отметили в пресс-службе компании.

При помощи бота покупатель тратит минимум времени на совершение покупки и контактирует с меньшим количеством сотрудников, что особенно актуально в нынешней ситуации.

Чат-бот Set Galya запущен в марте прошлого года. Он разработан компанией CSI при участии Центра инноваций и ИТ-подразделения «Ленты».

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Фото: «Лента»