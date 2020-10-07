Бывший гендиректор «Яндекс.Облака» Ян Лещинский стал вице-президентом облачного подразделения Amazon

Бывший глава «Яндекс.Облака» Ян Лещинский вернулся в облачное подразделение Amazon — AWS, где уже работал с 2010 по 2015 год. Ранее он был техническим директором платформы, сейчас стал вице-президентом AWS. Это следует из профиля Лещинского в LinkedIn.

Ян Лещинский окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. В 1992 году переехал в США. В 1998 году Лещинский устроился в Microsoft, где проработал 12 лет, написано в профиле в LinkedIn. Указывается, что с 2004 года он принимал участие в разработке облачной платформы компании — Azure.

После перехода в AWS в 2010 году, Лещинский сначала работал главным инженером подразделения, а с 2012 года в качестве технического директора он возглавил разработку Amazon Aurora. Это облачное решение для баз данных с открытым исходным кодом.

В 2016 году Лещинский перешел в компанию, предоставляющую CRM-решение — Salesforce, где в течение года работал над программой безопасности инфраструктуры.

В «Яндекс.Облаке» специалист отвечал за развитие проекта с момента его старта в 2017 году. В 2020 году Лещинский покинул компанию по причине возвращения в США к семье. По заявлению компании, он продолжал консультировать новое руководство в течение нескольких месяцев после увольнения.

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