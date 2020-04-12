«Основатель и инвестор сидят в одной лодке»: Leta Capital рассказала об отборе стартапов

Российская инвестиционная компания Leta Capital рассказала в блоге на Medium о том, как работает со стартапами и по каким критериям отбирает проекты. «Манифест Leta Capital» опубликовал управляющий партнер компании Александр Чачава.

«Наша идея состоит в том, что в IT наступает время русскоязычных предпринимателей, и мы всеми силами будем их поддерживать», — отметил Чачава.

Чачава советует стартапам перед обращением в фонды изучить их инвестиционные портфели и поговорить с портфельными компаниями — как прибыльными, так и убыточными.

Он отмечает, что фонды помогают не только деньгами. Leta Capital помогает с дальнейшим фандрайзингом, участвует в разработке стратегии, помогает вести переговоры и дает советы по развитию бизнеса.

«К нам можно обратиться с любым вопросом, мы всегда стараемся помочь. В истории фонда были примеры, как мы спасали деньги стартапа во время заморозок кипрских банков (и спасли), помогали нанимать ключевых сотрудников, стояли на выставках на стендах, делали финансовые модели», — говорится в манифесте Leta Capital.

Как получить инвестиции от Leta Capital

Также Александр Чачава рассказал, какие критерии учитывает компания при отборе стартапов:

работа в сфере IT. Особое внимание уделяется проектам из EdTech, AdTech, VR/AR, B2B-marketplace, RetailTech;

русскоязычные основатели;

продажи на крупных зарубежных рынках: Западная Европа, Азия, Северная и Южная Америки, Африка;

результаты проекта и способность вырасти на порядок;

устойчивость и маржинальность бизнес-модели;

глубокая мотивация и профессионализм команды.

«Нам интересны фирмы, которые создают программные продукты для корпоративных и частных заказчиков, приносят выручку более $30 тысяч в месяц, быстро растут и решают реальные проблемы», — отметил управляющий партнер Leta Capital.

Также Чачава подчеркнул важность хорошего общения инвестора и основателей проекта.

«Надо помнить, что основатель и инвестор сидят в одной лодке и гребут к одной цели. В пути будет много возможностей отжать друг друга и поступить несправедливо, пользуясь обстоятельствами. Не стоит этого делать, обстоятельства имеют особенность меняться, доверительные и честные отношения всегда выгоднее на длинной дистанции, и принесут больше положительных эмоций и денег», — отметил Чачава.