«Л’Этуаль» готовит к открытию первую аптеку на Новом Арбате в Москве

Сеть магазинов парфюмерии и косметики «Л’Этуаль» готовит к открытию первую собственную аптеку в магазине косметики на Новом Арбате в Москве.

У аптеки нет своей вывески, она будет работать в огороженном помещении на 15 кв. м в, сообщило издание Vademecum со ссылкой на наблюдения корреспондента.

По данным ЕГРЮЛ, аптека откроется по адресу Новый Арбат, дом 11, строение 1. Недавно этот магазин перешел на круглосуточный режим работы.

Оператор точки — ООО «Алькор и Ко», которое управляет сетью «Л’Этуаль». На «Алькор и Ко» в 2011 году уже оформлены лицензии на пять аптек в Москве. Речь идет о пунктах по адресам магазинов на проспекте Зеленый, 83, на Земляном Валу, 33, в ТЦ «Атриум«, на Нахимовском проспекте, 57 и в Знамя Октября, 51, рядом со складом.

Компания уже набирает персонал в аптеку в Новогиреево и на Новом Арбате. Менеджер в аптечной сети заявил изданию о существовании планов по открытию до 15 аптек в Москве и городах-миллионниках.

Проекты «Магнита» и «Эркафарм» по открытию аптек при магазинах непродовольственных товаров не были успешны.

«Алькор и Ко» принадлежит кипрской Letu Holdings Limited. Руководит компанией Татьяна Володина. Сеть в 90-х основал Максим Климов, скончавшийся в 2013 году. Климов начинал бизнес в группе компаний «Курс», где торговал косметикой и лекарствами. В 2006 году его аптечный бизнес купил «Протек».

Выручка ООО «Алькор и Ко» за 2020 год составила 66,1 млрд рублей, чистая прибыль — 5,9 млрд рублей.

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Фото на обложке: pexels.com