Основатель кешбэк-сервиса LetyShops рассказал о закрытии раунда на $3 млн
Кешбэк-сервис LetyShops привлек $3 млн от текущего акционера — немецкой AB Capital. Об этом рассказал основатель и CEO LetyShops Игорь Гнатовский на своей странице в Facebook.
По его словам, инвестиции помогут компании активней развиваться на зарубежных рынках.
Гнатовский отметил, что компания запланировала провести еще один раунд инвестиций в первом полугодии 2021 года.
Компания начала международную экспансию в 2019 году, а в июне 2020 доля «новых рынков» в выручке превысила 30%, сообщил основатель проекта.
AB Capital Group уже вкладывалась в LetyShops в 2016 году.
LetyShops был основан Игорем Гнатовским в 2014 году. По собственным данным компании, кешбэк-сервис сотрудничает с 2425 интернет-магазинами.
Фото: Unsplash
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