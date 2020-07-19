Основатель кешбэк-сервиса LetyShops рассказал о закрытии раунда на $3 млн

Кешбэк-сервис LetyShops привлек $3 млн от текущего акционера — немецкой AB Capital. Об этом рассказал основатель и CEO LetyShops Игорь Гнатовский на своей странице в Facebook.

По его словам, инвестиции помогут компании активней развиваться на зарубежных рынках.

Гнатовский отметил, что компания запланировала провести еще один раунд инвестиций в первом полугодии 2021 года.

Компания начала международную экспансию в 2019 году, а в июне 2020 доля «новых рынков» в выручке превысила 30%, сообщил основатель проекта.

AB Capital Group уже вкладывалась в LetyShops в 2016 году.



LetyShops был основан Игорем Гнатовским в 2014 году. По собственным данным компании, кешбэк-сервис сотрудничает с 2425 интернет-магазинами.

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