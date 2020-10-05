LG запустила продажи первого «рулонного» телевизора

Модель оснащена гибкой OLED-матрицей, которая позволяет свернуть экран телевизора. Диагональ панели достигает 65 дюймов.

Отмечается, что это первый в мире «рулонный» телевизор. Для покупки он будет предложен только в Южной Корее по цене $100 тысяч (около 8 млн рублей по текущему курсу). В LG отмечают, что модель является демонстратором технологии, поэтому выход телевизора на другие рынки пока не планируется. Также в компании не рассчитывают на большие продажи модели.

Телевизор можно использовать в трех вариациях:

полноэкранный;

«линейный» вид;

«нулевой обзор».

Фото: LG Electronics