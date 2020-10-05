LG запустила продажи первого «рулонного» телевизора
Компания LG Electronics объявила об ограниченном старте продаж гибкого телевизора LG Signature Series OLED TV RX. Устройство представлено только на южнокорейском рынке. Об этом сообщает Nikkei Asia.
Модель оснащена гибкой OLED-матрицей, которая позволяет свернуть экран телевизора. Диагональ панели достигает 65 дюймов.
Отмечается, что это первый в мире «рулонный» телевизор. Для покупки он будет предложен только в Южной Корее по цене $100 тысяч (около 8 млн рублей по текущему курсу). В LG отмечают, что модель является демонстратором технологии, поэтому выход телевизора на другие рынки пока не планируется. Также в компании не рассчитывают на большие продажи модели.
Телевизор можно использовать в трех вариациях:
- полноэкранный;
- «линейный» вид;
- «нулевой обзор».
Фото: LG Electronics
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