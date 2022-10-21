Южнокорейский производитель бытовой техники LG планирует закрыть завод в Подмосковье и перенести производство из России в Узбекистан или Казахстан. . В Узбекистане переговоры велись с Artel. В Казахстане у LG с конца 90-х уже работал завод, но закрылся пару лет назад.

LG планирует перенести производство из РФ в Узбекистан или Казахстан