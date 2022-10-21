LG планирует перенести производство из РФ в Узбекистан или Казахстан

Южнокорейский производитель бытовой техники LG планирует закрыть завод в Подмосковье и перенести производство из России в Узбекистан или Казахстан. . В Узбекистане переговоры велись с Artel. В Казахстане у LG с конца 90-х уже работал завод, но закрылся пару лет назад.
Перенос производства в Узбекистан выгоднее из-за дешевой рабочей силы, но в Казахстане больше платежеспособных потребителей, сообщили эксперты «Коммерсанту».
Коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов сомневается в переезде LG в Узбекистан. По его словам, у Artel нет свободных мощностей. Собеседник на рынке Казахстана полагает, что Artel невыгодно сотрудничать с LG, так как в таком случае корейский бренд составит конкуренцию самому Artel.
Представители LG не ответили на запрос издания.
В 2021 году выручка составила 119 млрд рублей, чистая прибыль — 7 млрд рублей. До конца 2019 года аккумулированные инвестиции в проект достигли $493 млн (30,4 млрд рублей). В марте 2022 года компания приостановила свою деятельность в России из-за спецоперации на Украине.
Фото на обложке: Unsplash
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