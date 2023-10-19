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Законопроект об отмене льгот на длительное владение иностранными акциями внесли в Госдуму

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Законопроект об отмене льгот на длительное владение акциями иностранных компаний внесли в Госдуму. Сейчас инвесторы освобождены от уплаты НДФЛ с продажи таких акций, если они были во владении более трех лет. Бумаг российских эмитентов это не коснется.

Законопроект об отмене льгот на длительное владение иностранными акциями внесли в Госдуму

Правительство внесло в Госдуму законопроект о частичной отмене льгот за длительное владение акциями иностранным компаний. Его текст опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности. Документ направлен на рассмотрение в комитет Госдумы по бюджету и налогам.

Законопроект предполагает отмену льгот на уплату НДФЛ с продажи акций иностранных эмитентов. На данный момент инвесторы освобождены от уплаты НДФЛ с разницы покупки-продажи таких акций, если владели ими более трех лет. Данную льготу предлагается отменить.

«Предусмотренные законопроектом положения будут способствовать формированию благоприятных налоговых условий для долгосрочных сбережений граждан», – говорится в пояснительной записке к законопроекту. 

Исключение составят ценные бумаги эмитентов, зарегистрированных в одной из стран ЕАЭС, например, Белоруссии, Казахстане, Армении, Киргизии. Авторы инициативы уточнили, что отмена льгот не коснется акций российских эмитентов.

Фото на обложке: Dmitrii Iakimov / Shutterstock

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