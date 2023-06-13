Лишь 11% лидеров крупных предприятий РФ констатируют ухудшения в бизнесе — опрос

В преддверии XXVI Петербургского международного экономического форума консалтинговая компания «Яков и Партнёры» опросила 126 руководителей компаний с ежегодным оборотом свыше 5 млрд рублей и выяснила, как изменились их тревоги и бизнес-приоритеты за прошедшие с предыдущего опроса полгода.

В сравнении с декабрем 2022 года лидеров бизнеса, которые видят ухудшения в работе своих предприятий из-за экономической ситуации, стало в 2,5 раза меньше: их доля в общем числе опрошенных — 11%. А каждый второй лидер ожидает улучшения ситуации в ближайшие полгода.

«В целом настроение в бизнес-сообществе позитивное, — комментирует результат партнер «Яков и Партнёры» и соавтор исследования Елена Кузнецова. — Интересно также, что приоритеты компаний изменились. Если в начале года во главе угла стояли сокращение затрат и адаптация цепочек поставок, то сейчас на первое место вышли привлечение сотрудников, выход на новые географические рынки и запуск новых инвестпроектов».

Сокращение затрат с первой позиции рейтинга бизнес-приоритетов сместилось на седьмую, а перспективы запуска новых инвестпроектов и выход на новые рынки в качестве приоритета называет каждый третий руководитель.

Анализируя субъективную оценку бизнес-лидерами состояния их компаний, авторы исследования отмечают:

Наиболее оптимистично смотрят на положение дел представители розничной торговли и электронной коммерции (полугодом ранее ответ «ситуация стала лучше» давали 46%, а теперь — 78%) и горнодобывающей отрасли и металлургии (ранее 37%, теперь 48%),

Об ухудшении ситуации сообщили руководители из химической отрасли (полугодом ранее ответ «ситуация стала хуже» давали 25%, а теперь — 31%),

Достаточно оптимистичны в отношении своего будущего в бизнесе также представители сектора технологий, ИТ и банков, а чем аналитики видят отражение «направления на импортозамещение».

Главными вызовами для лидеров отечественного бизнеса остаются внешнеторговые запреты, геополитическая напряжённость и перебои в цепочках поставок.

А одним из драйверов развития для многих может стать искусственный интеллект: 63% опрошенных уверены, что в ближайший год ИИ так или иначе повлияет на их компании (эта доля еще выше среди лидеров банковского сектора, сектора технологий и ИТ), а угрозу в ИИ видят лишь 7% бизнесменов.

Фото на обложке и в тексте: предоставлено пресс-службой «Яков и Партнёры»